Türkiye terör örgütü şüphelisini iade ediyor

Welt Online haber portalında çıkan ve Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkilinin verdiği bilgilere dayandırılan habere göre Türk hükümeti Almanya Federal Savcılığı tarafından bir terör örgütüne üye olmak iddiasıyla soruşturma altında olan Thomas U’nun Almanya'ya iadesini onayladı. Haberde şüphelinin Almanya’ya gönderilmesinin kısa bir süre içinde gerçekleşeceği belirtildi.

Habere göre Almanya vatandaşı olan Thomas U. İslam dinini seçtikten sonra 2009 yılının eylül ayında eşi Stefanie U. ile birlikte ülkesini terk etti. Berlin’de aşırı İslamcı olduğundan şüphelenilen başka şahıslarla birlikte Türkiye ve İran üzerinden Pakistan'a gitti. Afganistan-Pakistan sınırında Alman Taliban Mücahidleri adlı aşırı İslamcı gruba katıldı.

İstanbul'da tutuklandı

Çift, 2010 yılının Ağustos ayında Pakistan’dan Almanya’ya dönmek için yola çıktı. İran üzerinden Türkiye’ye geçiş yapan çift İstanbul’da Danimarka’nın Kopenhag kentine giden bir uçağa binmek üzere uçuş işlemlerini yaptırdıkları sırada sahte pasaportları nedeniyle gözaltına alındı ve tutuklandı. Tutuklandığı sırada hamile olan Stefanie U. cezaevinde çocuğunu dünyaya getirdi ve 2011 yazında Almanya’ya iade edildi.

Federal Savcılığa göre Alman Taliban Mücahidleri adlı grup Afganistan’da kökten dinci toplum düzeni getirmek istiyor. Afgan ve Pakistan hükümet birliklerine ve NATO'ya bağlı gücü ISAF askerlerine karşı saldırılarda bulunuyor. Thomas U.'nun Afganistan'da silahlı çatışmalara katılıp katılmadığı ise henüz bilinmiyor.

(Deutsche Welle Türkçe)