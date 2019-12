-TÜRKİYE TEPKİLİ ANKARA (A.A) - 17.07.2011 - Türkiye'nin çeşitli illerinde bir araya gelen vatandaşlar, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit olduğu terör saldırısını protesto etti. Kayseri'de, sosyal paylaşım sitesi facebook'ta örgütlenenler, saldırıyı kınamak için organize olan vatandaşlar ile Kayserispor Taraftarlar Derneği üyesi bir grup, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak ellerinde bayraklarla Garnizon Şehitliğine doğru yürüyüşe geçti. ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Kahrolsun PKK'', ''Hepimiz askeriz, PKK'ya yeteriz'', ''Meclis'te PKK istemiyoruz'', ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' şeklinde slogan atanlar, şehitlik önünde saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu ve dua etti. Gazi kızı olduğunu ve oğlunun askerlik yaptığını söyleyen bir anne, burada ''Türkün anası daha ölmedi. Kahpe kurşunlar bizi yıldıramaz'' dedi. Buradan yeniden Cumhuriyet Meydanı'na slogan atarak yürüyüşe geçen bir grup, trafiğin aksamasına neden oldu. Cumhuriyet Meydanı'ndan Sivas Caddesi'ne yönelen grubu, Orduevi önünde polis ekipleri engellemek istedi. Yaşanan kısa süre arbedenin ardından gruptakilerin bir kısmı tramvay yolundaki bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve yürüyüşe burada devam etti. Bir süre ilerleyen grup, çevik kuvvet ekiplerinin önlerini keserek dağılmalarını istemesi üzerine tekrar bariyerlerin üzerinde atlayarak karşı şeride geçti ve Serçeönü mahallesine yöneldi. Kayserispor Taraftarlar Derneğine kadar yürüyen gruptakiler ikiye ayrılarak yeniden Cumhuriyet Meydanı'na yöneldi. Atatürk Anıtı önünde toplananlar, Kayseri Erciyesspor amigosu Recai Kahraman'ın Silvan'da şehit olan 13 askerin isimlerini okuması üzerine hep birlikte ''Burada'' diye bağırdı. Gruptakiler İstaklal Marşı'nı okuduktan sonra dağıldı. -SAKARYA- Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta, ''Şehitlerimizi Hatırlatacağız! Unutturmayacağız! Geliyor musunuz?'' sloganıyla açılan sayfadaki çağrı üzerine Kent Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde toplanan grup, Türk bayrakları ve ''Sabrın da bir sonu var'' yazılı dövizlerle terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı. Şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, Çark Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçen grup üyeleri, ''Duyarsız millet istemiyoruz'', ''Türkiye uyuma, şehidine sahip çık'', 'Türk Kürt kardeştir, ayıranlar kalleştir'', ''Türkiye Türk'tür, Türk kalacak'', ''Federasyon anayasası istemiyoruz'', ''Vatan sana canım feda'', 'Polise uzanan eller kırılsın'' sloganları atarak yürüdü. Saldırıda şehit düşen askerlerin isimlerini okuyan ve çevredeki vatandaşların alkışlarla destek verdiği grup, yürüyüşü Kent Meydanı'nda sonlandırdı. Yürüyüşe katılan CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağ sol ayrımı yapmadan ülkenin hassas konularında insanların her zaman bir arada olmaları gerektiğini söyledi. İnsanların doğru tepkilerinde yanlarında olunması gerektiğini belirten Özkoç, ''Buradaki kardeşlerimizin gerçekten kendileri gibi genç olan insanların vatanları ve milletleri uğruna şehit olmaları ve bu nedenle de içlerinin yanmasından dolayı kendilerini ifade etmeye çalıştıklarını duydum. O yüzden de yanlarında olmak istedim. Umut ediyorum ki, tüm Türkiye ihtiyacı olan birlik ve beraberliği sağlar. Bu gibi vahim olayların üstesinden el birliğiyle kalkarız. Demokratik özerklik açıklamasını da doğru bulmuyorum. Bunların hepsinin bir plan dahilinde olduğunu düşünüyorum'' dedi. Diğer yandan, Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet ekipleri de Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İl Başkanlığı önünde olası bir taşkınlığa karşı önlem aldı. -SİVAS- Sivas'ta, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çeşitli sivil toplum örgütlerinin üyesi grup adına konuşan Türkiye Kamu-Sen Sivas İl Temsilcisi Muzaffer Karadağ, ''Yeter artık, yüreğimiz yanıyor. Ya bu terörü durdurun, yada millet durduracak'' dedi. Ülkenin zor ve acı günler yaşadığını ifade eden Karadağ, ''Yüreğimiz yanıyor, artık sabır taşı da çatlamıştır. Önceki gün yine Diyarbakır ve Siirt'ten gelen 14 şehit haberleriyle bir kez daha sarsıldık. Kürt açılımı safsatasından bu yana şehit sayısı artmıştır'' diye konuştu. Dünyanın hiçbir ülkesinin teröristle pazarlık yapmadığını, teröre taviz verilmediğini belirten Karadağ, ''AB uyum yasalarıyla terör örgütünün istediği ortam oluşturulmuştur. PKK istiyor, AB dayatıyor, hükümet yasalaştırıyor. Sonuçta PKK'nın istediği ortam ve zemin sağlanmış oldu. Türkiye örtülü bir savaş yaşamaktadır'' ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde şehit olan 13 askerin isimleri tek tek okunarak ''burada'' diye bağırıldı. Daha sonra şehitler için dua edildi. Ülkü Ocakları üyesi bir grup da dev bir Türk Bayrağı açarak tekbirler eşliğinde alana geldi. Grup, sloganlarla teröre lanet yağdırdı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından grup dağıtıldı. -İZMİT- İzmit'te, Veliahmet Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkında toplanan grup, burada dev Türk bayrağı ile ''Şehidim Hakkını Helal'' yazılı pankart açıp, ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' ve ''Askere uzanan eller kırılsın'' diye slogan atarak Cedit Mahallesi'ndeki Anıtpark'a geldi. Grup buradan dönerek Yürüyüş Yolu üzerinden Sabri Yalım Parkına yürüdü. Yürüyüş sırasında bazı vatandaşlar gruba ıslık çalıp alkışlayarak destek verdi. Park'taki grup, İstiklal Marşı okuyarak ölen 13 asker için ''Fatiha Suresi'' okudu. Daha sonra bir süre slogan atan grup olaysız dağıldı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Yunus Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 askerin şehit olmasının ülkeyi yasa boğduğunu belirterek terörün sona ermesini istedi. Uzun yıllar terör ile mücadele edildiğini ifade eden Coşkun, ''Türkiye'nin iç ve dış bir çok düşmanı var. Tarihten bizi silmek istiyorlar. Çanakkale Savaşında, Kore Savaşında ve Kıbrıs Harekatında millet olarak birlik olduk. Türk milleti olarak her zaman dik durmamız lazım'' diye konuştu. -ANTALYA- Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, dev bayraklar açarak terörist saldırıyı protesto etti. Ellerinde pankartlar bulunan grup, ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Ne mutlu Türküm diyene'', ''Hepimiz askeriz PKK'ya yeteriz'', ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganları atarak Atatürk Parkı'ndaki Şehitler Anıtı'na kadar yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okuyan grup, ardından saldırıda şehit olan askerlerin isimlerini okuyarak hep birlikte ''Burada'' diye bağırdı. Grubun Konyaaltı Caddesi'nden yürüyüşü sırasında, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, eşi Olcay Baykal ile evinin penceresinden kısa süreliğine grubu izledi. Grup adına açıklama yapan Metin Çelik, terör saldırılarının artık son bulması gerektiğini belirterek, sınırötesi operasyon yapılarak intikam alınmasını istedi. -BURDUR- Burdur'da, terör saldırısını protesto eden yaklaşık 500 kişilik grup, Köprübaşı'nda toplanarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Gruba, çarşı iznine çıkan bir grup asker de alkışlarla destek verdi. Grup adına basın açıklaması yapan Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Hüseyin Felek, Türkiye Cumhuriyeti'nin huzurunu bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi. Yaşanan acıların sadece şehit ailelerinin değil, tüm Türkiye'nin acısı olduğunu ifade eden Felek, saldırıların bir an önce durdurulması gerektiğini kaydetti. Felek, şöyle konuştu: ''Şehitlerimizi verdiğimiz gün Diyarbakır'da bir grup, sözde demokratik özerkliği ilan etmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti bir muz cumhuriyeti değildir. Dili, bayrağı, yönetim şekli değiştirilemez. Herkes haddini bilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Alevi, Sünni'siyle bir bütündür. Bu bütünlüğü bozmaya kimsenin gücü yetmez, yetemeyecektir'' dedi. -ISPARTA- Diyarbakır'da yaşanan saldırının ardından bir sosyal paylaşım sitesinde, ''Şehitlerimizi hatırlayacağız! Unutturmayacağız! Geliyor musunuz?'' başlığı altında bir araya gelen çok sayıda Ispartalı, Belediye İşhanı önünde protesto gösterisinde bulundu. 6 Mart ve Mimar Sinan Caddesi güzergahında yürüyen grup, ''Isparta uyuma şehidine sahip çık'', ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' şeklinde sloganlar attı. Dev Türk bayrağı açan grup adına konuşan Mustafa Gülşen, Ispartalıların Türkiye'nin bir bütün olduğunu ve bölünüp yıkılamayacağını gösterdiklerini kaydetti. -TOKAT- Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla, Gaziosmanpşa Bulvarı'ndan Niksaryolu kavşağına kadar yürüdü. Taş-Han yakınlarında toplanan grup, saldırıda şehit olan askerlerin ismini tek tek okuyarak ''burada'' diye bağırdı. Çeşitli sloganlar atan grubun tekrar Cumhuriyet Meydanı'na yürümek istemesi üzerine yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından polis ekipleri gruba yürüyüş için izin verdi. Gruptakiler, yoldan geçen askeri inzibat aracındaki askerlere de sevgi gösterisinde bulundu. Grup adına basın açıklaması yapan Tokat Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Çatalyürekoğlu, ''Yıllardır sabredildi, müsamaha ettik, taviz verildi, hoş görenler oldu. Şimdi beklemek, sabretmek, susmak, hoş görmek, taviz vermek zamanı değil, ne yapılması gerekiyorsa yapmak zamanı, bu sorun ya bitmeli ya da bitirilmeli'' dedi. Bu arada, çarşı izne çıkan bir grup asker de grupla birlikte bir süre slogan atarak yürüdü. Askerlerin yürümesini vatandaşlar alkışlarla karşıladı. Grup, ''Hepimiz Mehmetiz, PKK'ya yeteriz'', ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' gibi çeşitli sloganlarla teröre lanet yağdırdı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve şehitler için dua edilmesinin ardından grup dağıldı. -ESKİŞEHİR- Eskişehir Odunpazarı Meydanı'nda toplanıp Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı'na kadar yürüyen ve sloganlar atan grup adına açıklama yapan Hakan Yavuz, hiçbir kuruluş olmadan gönülden gelerek toplandıklarını belirterek, ''Şehitlerimiz için, vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkmak amacıyla bir araya geldik. Gelenlerin yüreğine sağlık. Bundan sonra da duyarlılığımız devam edecek. Bu milletin ruhu böyle oldukça, böyle birleşecektir'' dedi. Vatandaşlar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eskişehir Hava Şehitliği'ne yürüdü. Yürüyüşe katılanlar burada dua ederek dağıldı. -ERZURUM- Erzurum'da İstasyon Meydanında toplanan bir grup, Silvan'da 13 askerin ve Siirt'te komiserin, terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesini protesto etmek için Gez Mahallesi, Hastaneler Caddesi üzerinden yürüyerek, Havuzbaşı'na geldi. Burada, şehitler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okuyan grup, daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinden Yakutiye Medresesi önüne gelerek yine İstiklal Marşı okudu. Polisin, burada aldığı geniş güvenlik önlemleri üzerine grup, yeniden Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı önün gelerek, burada İstiklal Marşı okudu, şehit edilen 13 askerin isimleri okunarak, yoklama yapıldı. Grup, sık sık ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'', ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Meclis'te PKK istemiyoruz'', ''Kürt, Türk kardeştir. PKK kalleştir'' sloganları attı. Bu arada, evlerinin ve iş yerlerinin pencerelerinden Türk bayrakları açan vatandaşlar, mitinge katılanlara destek verdi. -MERSİN- Mersin'de, terör saldırısını protesto yürüyüşü düzenleyen grup, Gençlik Kültür Merkezi'ni taşladı. Silvan'da 13 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı saldırıyı protesto etmek isteyenler, küçük gruplar halinde gelerek Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Burada saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okuyan gruptakiler, şehit askerlerin isimlerini okuyarak temsili yoklama aldı. Daha sonra Hastane Caddesi'ne güzergahını takiben yürüyüşüne devam eden grup, BDP'ye yakınlığı ile bilinen Gençlik Kültür Merkezi'nin önünden geçerken, binayı taşladı. Bu sırada atılan taşlardan birinin başına isabet ettiği polis memuru hafif şekilde yaralandı. Olay yerine Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin sevk edilmesinin ardından kontrol altına alınan grup, ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'', ''Kahrolsun PKK'', ''Mehmetçik burada PKK nerede?'', ''Hepimiz Mehmetçiğiz'' sloganları attı. Polis ekipleri tarafından Devlet Hastanesi civarına durdurulan grup, polisin aldığı tedbirler eşliğinde yeniden yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Burada da saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okuyan grup, daha sonra Askerlik şubesi önüne gelerek yine İstiklal Marşı'nı okudu ve sonra sloganlar atarak dağıldı. Dağılım sırasında geniş güvenlik önlemi alan polis, BDP İl binası önündeki tedbirlerini de artırdı.