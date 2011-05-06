-TÜRKİYE TEKVANDODA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ ANKARA (A.A) - 06.05.2011 - Güney Kore'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası sona erdi. Gyeongju kentinde yapılan şampiyonada Türkiye, 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile erkeklerde takım halinde dünya üçüncüsü oldu. Türkiye'ye tek altın madalya kazandıran Servet Tazegül, şampiyonada MVP (En değerli sporcu) seçilirken, ay-yıldızlı ekip bayanlarda ise takım halinde beşinci sırada yer aldı. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda erkekler takım sıralamasında ilk ikiyi İran ve Güney Kore alırken, bayanlarda ise sıralama Kore, Çin, Fransa ve Hırvatistan şeklinde oluştu. -NUR VE ALİ, KÜRSÜYE ÇIKAMADI- Şampiyonanın son gününde tatamiye çıkan 2 Türk sporcusundan bayanlar artı 73 kiloda Nur Tatar, ilk maçında Ukrayna'dan Maryna Konieva ile karşılaştı. Müsabakayı hep önde götüren Nur Tatar, rakibini 12-8 yenmeyi başardı. Nur Tatar, sonraki turda ev sahibi Güney Kore'den Bom Sae An önünde çeyrek final aradı. Müsabakayı 4-3 kaybeden Nur, elenmekten kurtulamadı. Erkekler artı 87 kiloda Ali Sarı ise ilk turda, üç devre sonunda 5-5'lik eşitliğin ardından altın vuruşla Katar'dan Abdelqader Aladhmi'yi geçerken, ikinci turda Sırp Vanja Babic'in karşısına çıktı. Zorlu ve çekişmeli geçen müsabaka, 4-4'lük eşitlikle sonlandı. Uzatma devresinde bu kez altın vuruş rakipten geldi ve Ali Sarı, şampiyonadan elenen taraf oldu.