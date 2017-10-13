Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin: "Altyapıya verdiğimiz önemin meyvelerini topluyoruz"

Ercan ATA / ANKARA, (DHA) - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Dr. Metin Şahin, federasyonu olağanüstü genel kurula götürmek için imza toplanması konusuna net cevap verdi: \"Bu tür konularla ilgilenmiyoruz. Biz, Türk tekvandosunu başarılara taşıyarak yolumuza devam ediyoruz.\"

\"Göreve geldikten sonra Tekvando Federasyonu olarak altyapıya çok önem verdik ve bunun meyvelerini de toplamaya başladık\" diyen Başkan Şahin, şu açıklamalarda bulundu:

\"Son iki yıla baktığımız zaman yıldızlar, ümitler ve gençler kategorilerinde çok büyük başarılar elde ettik. Altyapıdan gelen sporcuların en azından büyükler şampiyonasında göstermiş oldukları başarı, altyapının ne kadar kuvvetli geliştiğinin kanıtıdır. Altyapıdan gelen gençlerin üst yapılardaki başarıları bizim için ayrı bir gururdur. Altyapıdan gelen Hatice 2\'inci, Zeliha Dünya Şampiyonu olurken, aynı zamanda dünyada en genç yaşta şampiyon olan kişi oldu. Yine altyapıdan gelen Nur Tatar, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında şampiyon oldu ve sürekli başarılı olan bir sporcumuz. Bunlar altyapımızın ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesidir. Mısır\'da yapılan Dünya Şampiyonası\'nda takım olarak 2\'nci olmamız, altyapıdan gelen sporcularımızın ne şekilde geldiğinin bir kanıtıdır\" dedi.

\'\'ŞİMDİ 1000\'LERLE ŞAMPİYONALAR YAPIYORUZ\'\'

\"Esas hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları\" diyen Başkan Dr. Metin Şahin: \"Sadece Tekvando değil, pumse branşında da altyapıya önem verdik. 7-8 yıl önce 300 kişiyle başlayan şampiyonalar, bugün bin, bin iki yüzlere vardık. Avrupa ve dünya şampiyonluğu derecelerine eriştik. Şimdi para tekvando olimpik oldu. Burada da 30-40 kişiyle başlamıştık şimdi iki yüzlerin üzerine çıktı sayımız. Bu dalda sporcularımızı 2020 Olimpiyatları\'na çok ciddi bir şekilde hazırlıyoruz. Altyapılarımızı geliştirme noktasında bütün illerde antrenörlerimizle tarama yapıyoruz\" diye konuştu.

\"HEDEF OLİMPİYATLARA EN ÇOK KATILIM\"

2004 Atina, 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları\'nda yakalanan başarının devamının daha iyi bir şekilde geleceğini bugünden gördüklerini söyleyen Şahin, şöyle devam etti:

\"Bu yıl yapılan Dünya Şampiyonası\'nda 3 sporcumuz hedeflerine ulaştı. Yarı finallerde kaybedenler de ilk 8 içindeler. Olimpik hedef noktasında, kota hedeflerine en önde devam ediyorlar. 2020 Olimpiyatları\'nı %80 garantilemiş 3 sporcumuz var. Hedefimizi, 2020 Olimpiyatları\'na 6 veya 7 sporcu göndermek olarak belirledik. Olimpiyatlara çok katılımla çok madalya alma hedefindeyiz. Olimpiyatlar yolunda bugünden alınan madalyalar bizi çok umutlandırıyor. İnşallah 2020, Türk tekvandosunun en başarılı yıllarından birisi olacak. İllerde çalışan antrenörlerimiz, teknik direktörlerimiz; milletimizi sevindirmek ve altyapıya sporcu kazandırmak için çok çalışıyor. Türk tekvandosu çok iyi yolda.\" ifadelerini kullandı.

ŞAHİN\'DEN \"İMZA TOPLANIYOR\" İDDİALARINA YANIT

Türkiye Tekvando Federasyonu\'nu genel kurula taşımak için imza toplanıyor söylentilerine yanıt veren Başkan Dr. Metin Şahin, \"Bunlar birkaç kişinin yapmış olduğu manipülasyondur. Bunlarla ilgilenmiyoruz. Biz, Türk tekvandosu; Avrupa\'da, Dünya\'da daha fazla nasıl başarılı olabilir, bununla ilgili neler yapabiliriz, ne tür projeler üretebiliriz, bunlara bakıyoruz. Bunlarla da pek fazla ilgilenmiyoruz. Türk tekvandosunda yapılan işler ortadadır. Tabii ki çekemeyenler de, kıskananlar da olacaktır, bazı hareketler yapanlar da olacaktır. Biz başarılarla beraber yolumuza devam edeceğiz\" diyerek sözlerini noktaladı.

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-Başkan Metin Şahin\'in açıklamaları