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Spor

Türkiye tek altınla yetindi İSTANBUL (A.A)

18 Eylül 2011 19:22

-Türkiye tek altınla yetindi İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 120 kiloda Fatih Çakıroğlu, Belaruslu rakibine mağlup olarak, altın madalya şansını kaybetti.  Sinan Erdem Spor Salonu'nda 31 sporcunun yer aldığı 120 kilo mücadelesinde Çakıroğlu, Letonyalı Dimitrijs Mihailovs'u yendikten sonra, ikinci turda Belaruslu Alexei Shemarov ile karşılaştı. 0-0 biten ilk devre sonucunda bacak bağlamada kötü kura çekip rakibine 1 puan kaptıran Çakıroğlu, ikinci devre ise aldığı 1 puanla eşitliği sağladı. Uzatma devresi de 0-0 berabere tamamlanırken, kurada bacak bağlama hakkını yine Shemarov kazandı. Elde ettiği avantajla Fatih Çakıroğlu'nu minder dışına çıkarıp bastırmayı başaran Belaruslu Shemarov, müsabakayı 2-1 kazandı. -Türkiye tek altın madalyada kaldı- Fatih Çakıroğlu'nun da yenilgi almasıyla, 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'nin serbest stilde altın madalya alma şansı kalmadı. Türkiye, kendi evindeki şampiyonada tek altın madalyasını grekoromen stil 120 kiloda Rıza Kayaalp ile almıştı.

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