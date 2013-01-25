Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda 'utanç genelgesi' kaldırıldı

Ahmet Küçük

akucuk@t24.com.tr

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Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) , icralık olan maden işçilerinin işten çıkarılmasını sağlayan genelgeyi yürürlükten kaldırdı.

TTK Genel Müdürü Burhan İnan tarafından 9 Ocak 2013'te yayımlanan genelge yürürlükten kaldırıldı.

TTK'dan yapılan açıklamada, yayımlanan genelgenin işçiler tarafından yanlış anlaşıldığına vurgu yapılarak "İcralık işçiler konusunda 09/01/2013 tarihinde yayınlanan 697 sayılı Genelge ile işçilerimizin bir an önce borç ilişkilerini düzene sokarak borçlarından kurtulmaları, böylece ailevi geçim sıkıntılarının asılması ve buna bağlı olarak mesailerindeki konsantrasyonlarının olumlu yönde etkilenerek iş verimine de katkıda bulunmaları amaçlanmıştır" denildi.

İcralık işçilerin borçlarından dolayı, işlerine konsantre olamadıkları, işlerini verimleri yapamadıkları ve iş güvenliğini aksattıkları gerekçeleriyle tazminatsız işten çıkarılmasını sağlayan genelge sivil toplum örgütleri, işçiler ve işçi ailelerinden tepki görmüştü.

Genelgede maden ocaklarında yaşanan kazalardan dolayı işçiler suçlanmış ve şöyle denilmişti:

"Özellikle yeraltında yürütülen islerin tehlike oranı yüksek olduğundan, buralarda küçük bir dikkatsizliğin bile onarılmaz hasarlara, can ve mal kayıplarına neden olabileceği dikkate alındığında; icralık duruma düşen işçilerin akıllarının sürekli iş, harici konularla meşgul olması ve konsantrasyon problemi yaşamalarının muhtemel bulunması nedenlerinden dolayı işlerini dikkatli yapamama olasılığı bulunmakta, kendilerinin ve yanında çalışanların sağlığı ve iş, güvenliği açısından büyük risk oluşturmakta, dolayısıyla iş, verimini olumsuz yönde etkilemektedir.”

T24 yazarı Aziz Çelik de " Vicdansız ve izansız bir genelge !" başlıklı yazısında (14 Ocak 2013) TTK'nın yayınladığı bu genelgeyi eleştirmiş ve özetle şunları söylemişti:

"Borç yüzünden icralık olan işçiyi işten çıkarmak, dahası zaten borçlu olan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı haklarını gaspetmek ve arkadaşlarının ölü bedenleri henüz yer altındayken işçileri işsizlikle tehdit etmek vicdanla, izanla ve hukukla bağdaşmaz.

Ama insan hayatına değer vermeyenlerin, taşeronlaşmayı teşvik edip ölümlerin artmasına yol açanların sosyal haklara ve iş hukukuna değer vermesi beklenebilir mi?

Yazık size! Madenci borçlarını ödemek için ölümü göze alarak iner ocaklara, siz köle tüccarı genelgeleri yayımlarsınız!"