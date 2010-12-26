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Ekonomi

TÜRKİYE TASARRUFTA SONDAN 6'NCI ANKARA (A.A)

26 Aralık 2010 11:27

-TÜRKİYE TASARRUFTA SONDAN 6'NCI ANKARA (A.A) - 26.12.2010 - Türkiye, yurtiçi tasarrufların Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı bakımından  32 ülke arasında sondan 6'ncı sırada yer alıyor. Maliye Bakanlığının ekonomik verilerine göre, 2007-2010 döneminde değerlendirmeye alınan 32 ülkenin yurt içi tasarruflarının GSYH'ye oranı, bu yıl yüzde 8,9 ile yüzde 53,7 arasında seyrediyor. Tasarrufu en düşük ülke, yüzde 8,9'luk oranla İrlanda olarak tespit edilirken, bunu yüzde 9,2'şerlik oranla ABD ve Yunanistan, yüzde 10,6'lık oranla Portekiz, yüzde 11,1'lik oranla da Hollanda izliyor. Yurt içi tasarrufun GSYH'ye oranının yüzde 12,6 olduğu Türkiye, aynı orana sahip İngiltere ile birlikte bu ülkelerin arkasında yer alıyor. Rakamlar, Türkiye'de 2007'de yüzde 15,5 olan tasarruf oranının 2008 yılında yüzde 16,8'ye yükseldiğini, ancak bu oranın 2009'da yüzde 13,1'e, 2010 yılında ise yüzde 12,6'ya gerilediğini ortaya koyuyor. Ülkemizde yurt içi tasarruf oranının önümüzdeki yıl yeniden yüzde 13,4'ler seviyesine yükselmesi bekleniyor. -TASARRUF REKORTMENİ ÇİN- 32 ülke arasında en yüksek tasarrufa sahip ülke, yüzde 53,7'lik oranla Çin olarak belirleniyor. Çin'de 2007'de yüzde 52,9 olan tasarruf oranı, 2008 yılında yüzde 53,4'e, 2009 yılında ise yüzde 54,4'e çıktı. Çin'de bu yıl yüzde 53,7 olan yurt içi tasarruf oranının önümüzdeki yıl yüzde 52,6'ya düşeceği öngörülüyor. Ancak diğer 32 ülkede en yüksek tasarruf oranının yüzde 34,9 olduğu dikkate alındığında Çin'deki tasarrufun ne kadar yüksek düzeyde seyrettiği çok daha iyi anlaşılıyor. -6 ÜLKE TASARRUFUNU ARTIRDI- Verilere göre, 2007-2010 döneminde Estonya, Yunanistan, Güney Kore, Hollanda, Slovenya, Çin ve Endonezya, yurt içi tasarruflarının GSYH'ye oranını artırdı. 2007'de Estonya'da yüzde 22,1 olan yurt içi tasarruf oranı, 2010'da yüzde 23,9'a, Yunansitan'da yüzde 7,8 olan oran yüzde 9,2'ye, Güney Kore'de yüzde 30 olan oran yüzde 32,7'ye, Slovenya'da yüzde 26,8 olan oran yüzde 34,9'a, Hollanda'da yüzde 7,9 olan oran yüzde 11,1'e, Çin'de yüzde 52,9 olan oran yüzde 53,7'ye, Endonezya'da yüzde 27,3 olan oran da, yüzde 32,2'ye yükseldi. Tasarruf oranında en büyük düşüş ise ağır bir mali krizin yaşandığı İrlanda'da görüldü. Bu ülkede 2007'de yüzde 21,9 olan yurt içi tasarrufların GSYH'ye oranı, bu yıl yüzde 8,9'a düştü. -ÜLKELERİN TASARRUF ORANLARI- Maliye Bakanlığınca derlenen ekonomik verilere göre, yurt içi tasarrufun GSYH'ye oranı ülkeler ve yıllar itibariyle şu gelişimi gösterdi: .              YURT İÇİ TASARRUFUN GSYH'YE ORANI (Yüzde) ÜLKELER          2007        2010        2011 ------------   --------    ---------   --------- Avusturya        27,0         22,5        21,9 Belçika          24,5         21,1        20,6 Kanada           24,1         19,5        20,7 Çek Cum.         23,6         20,4        19,5 Danimarka        24,6         22,4        21,8 Estonya          22,1         23,9        23,6 Finlandiya       27,2         21,6        21,6 Fransa           21,2         17,3        18,0 Almanya          26,0         22,6        22,1 Yunanistan        7,8          9,2        12,6 İrlanda          21,9          8,9         9,5 İtalya           19,4         16,2        16,3 Japonya          28,5         23,5        23,7 Güney Kore       30,0         32,7        32,0 Hollanda          7,9         11,1        10,0 Norveç           39,2         33,5        33,3 Polonya          22,6         19,3        19,4 Portekiz         12,6         10,6        12,9 Slovakya         22,5         21,8        21,4 Slovenya         26,8         34,9        23,7 İspanya          21,0         18,1        18,6 İsveç            28,6         23,3        22,5 İsviçre          31,2         28,6        27,5 İngiltere        15,7         12,6        13,7 ABD              11,2          9,2         9,7    YÜKSELEN PİYASALAR ------------------ Çin              52,9         53,7        52,6 Hindistan        36,1         32,1        32,7 Rusya            30,1         26,8        26,0 Endonezya        27,3         32,2        32,3 Meksika          25,0         22,3        22,1 Türkiye          15,5         12,6        13,4 Brezilya         18,4         16,0        16,2

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