-TÜRKİYE TASARRUFTA SONDAN 6'NCI ANKARA (A.A) - 26.12.2010 - Türkiye, yurtiçi tasarrufların Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı bakımından 32 ülke arasında sondan 6'ncı sırada yer alıyor. Maliye Bakanlığının ekonomik verilerine göre, 2007-2010 döneminde değerlendirmeye alınan 32 ülkenin yurt içi tasarruflarının GSYH'ye oranı, bu yıl yüzde 8,9 ile yüzde 53,7 arasında seyrediyor. Tasarrufu en düşük ülke, yüzde 8,9'luk oranla İrlanda olarak tespit edilirken, bunu yüzde 9,2'şerlik oranla ABD ve Yunanistan, yüzde 10,6'lık oranla Portekiz, yüzde 11,1'lik oranla da Hollanda izliyor. Yurt içi tasarrufun GSYH'ye oranının yüzde 12,6 olduğu Türkiye, aynı orana sahip İngiltere ile birlikte bu ülkelerin arkasında yer alıyor. Rakamlar, Türkiye'de 2007'de yüzde 15,5 olan tasarruf oranının 2008 yılında yüzde 16,8'ye yükseldiğini, ancak bu oranın 2009'da yüzde 13,1'e, 2010 yılında ise yüzde 12,6'ya gerilediğini ortaya koyuyor. Ülkemizde yurt içi tasarruf oranının önümüzdeki yıl yeniden yüzde 13,4'ler seviyesine yükselmesi bekleniyor. -TASARRUF REKORTMENİ ÇİN- 32 ülke arasında en yüksek tasarrufa sahip ülke, yüzde 53,7'lik oranla Çin olarak belirleniyor. Çin'de 2007'de yüzde 52,9 olan tasarruf oranı, 2008 yılında yüzde 53,4'e, 2009 yılında ise yüzde 54,4'e çıktı. Çin'de bu yıl yüzde 53,7 olan yurt içi tasarruf oranının önümüzdeki yıl yüzde 52,6'ya düşeceği öngörülüyor. Ancak diğer 32 ülkede en yüksek tasarruf oranının yüzde 34,9 olduğu dikkate alındığında Çin'deki tasarrufun ne kadar yüksek düzeyde seyrettiği çok daha iyi anlaşılıyor. -6 ÜLKE TASARRUFUNU ARTIRDI- Verilere göre, 2007-2010 döneminde Estonya, Yunanistan, Güney Kore, Hollanda, Slovenya, Çin ve Endonezya, yurt içi tasarruflarının GSYH'ye oranını artırdı. 2007'de Estonya'da yüzde 22,1 olan yurt içi tasarruf oranı, 2010'da yüzde 23,9'a, Yunansitan'da yüzde 7,8 olan oran yüzde 9,2'ye, Güney Kore'de yüzde 30 olan oran yüzde 32,7'ye, Slovenya'da yüzde 26,8 olan oran yüzde 34,9'a, Hollanda'da yüzde 7,9 olan oran yüzde 11,1'e, Çin'de yüzde 52,9 olan oran yüzde 53,7'ye, Endonezya'da yüzde 27,3 olan oran da, yüzde 32,2'ye yükseldi. Tasarruf oranında en büyük düşüş ise ağır bir mali krizin yaşandığı İrlanda'da görüldü. Bu ülkede 2007'de yüzde 21,9 olan yurt içi tasarrufların GSYH'ye oranı, bu yıl yüzde 8,9'a düştü. -ÜLKELERİN TASARRUF ORANLARI- Maliye Bakanlığınca derlenen ekonomik verilere göre, yurt içi tasarrufun GSYH'ye oranı ülkeler ve yıllar itibariyle şu gelişimi gösterdi: . YURT İÇİ TASARRUFUN GSYH'YE ORANI (Yüzde) ÜLKELER 2007 2010 2011 ------------ -------- --------- --------- Avusturya 27,0 22,5 21,9 Belçika 24,5 21,1 20,6 Kanada 24,1 19,5 20,7 Çek Cum. 23,6 20,4 19,5 Danimarka 24,6 22,4 21,8 Estonya 22,1 23,9 23,6 Finlandiya 27,2 21,6 21,6 Fransa 21,2 17,3 18,0 Almanya 26,0 22,6 22,1 Yunanistan 7,8 9,2 12,6 İrlanda 21,9 8,9 9,5 İtalya 19,4 16,2 16,3 Japonya 28,5 23,5 23,7 Güney Kore 30,0 32,7 32,0 Hollanda 7,9 11,1 10,0 Norveç 39,2 33,5 33,3 Polonya 22,6 19,3 19,4 Portekiz 12,6 10,6 12,9 Slovakya 22,5 21,8 21,4 Slovenya 26,8 34,9 23,7 İspanya 21,0 18,1 18,6 İsveç 28,6 23,3 22,5 İsviçre 31,2 28,6 27,5 İngiltere 15,7 12,6 13,7 ABD 11,2 9,2 9,7 YÜKSELEN PİYASALAR ------------------ Çin 52,9 53,7 52,6 Hindistan 36,1 32,1 32,7 Rusya 30,1 26,8 26,0 Endonezya 27,3 32,2 32,3 Meksika 25,0 22,3 22,1 Türkiye 15,5 12,6 13,4 Brezilya 18,4 16,0 16,2