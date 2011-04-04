Türkiye, 'Taş atan çocuklar' hakkında sınır tanımadı!

T24

DOSYA FRANSA'DAN



ÇOCUK SAVCISI



Daha önce PKK yanlısı gösterilerde polise taş atan çocuklara ağır hapis cezaları veren Türk yargısı, yaşı küçük terör suçlularını yargılama konusunda bir ilke daha imza attı. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:Yurtdışında yaşayan ve yolu hiç Türkiye'ye düşmeyen üç genç hakkında Fransa ve İsviçre'deki molotof kokteylli gösterilerden ötürü Türkiye'de soruşturma açıldı. Türkiye aleyhtarı terör eylemlerine bulaşan Şahin Boztaş ve Rıdvan Demir 22, Bozan Mintaş ise 21 yaşında. Ancak her üç zanlı da Türkiye aleyhine eylemlere katıldıkları dönemde 18 yaşının altındaydı. Fransa'dan gelen dosya, önce Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Ancak eylemciler olay tarihinde reşit olmadıkları için özel yetkili savcılık görevsizlik kararı vererek dosyayı 28 Şubat 2011'de çocuk suçlarına bakan savcılığa gönderdi. Savcı eğer gerekli görürse Fransa'da ikamet eden Şahin Boztaş ve Rıdvan Demir ile İsviçre'de oturan Bozan Mintaş hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve kamu malına zarar verme suçundan dava açacak. Soruşturmaya gerekçe olarak Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 13. maddesinin birinci fıkrasındaki "terör suçunun vatandaş veya yabancı tarafından yabancı ülkede işlenmesi halinde Türk kanunları uygulanır" hükmü gösterildi.Ulaşılan belgelere göre ilginç olay şöyle gerçekleşti: Fransız adli makamları 2007 yılında ülkenin muhtelif şehirlerinde yapılmış PKK gösterileriyle ilgili olarak Türk Adalet Bakanlığı'ndan yardım talep etti ve dosyayı delilleriyle birlikte Türkiye'ye gönderdi. Deliller arasında DNA örnekleri gibi güçlü kanıtlar bulunuyordu. Zanlılar Fransa adli makamlarınca PKK'ya yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında 11 ve 12 Haziran 2007'de yapılan operasyonlarda yakalanmışlardı. Yakalanan 13 kişi Apocu Gençlik adlı bir alt örgütün üyesiydi. Şüpheliler hakkında 2007 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Fransa'nın Bordeaux, Toulouse, Port-Debouc ve Marignane şehirlerinde meydana gelen bombalı ve molotof kokteylli saldırılara iştirak ettikleri gerekçesiyle soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında sorgulanan sanıkların adları Şükrü Baş, Sabit Karakurt, Sahip Özen, Mehmet Şirin Buksur, Şemsettin Buksur, Erkan Çelik, Rıdvan Demir, Mehmet Salhan, Ertunç Korkmaz, Eyüp Şeker, Bozan Mintaş, Şahin Boztaş ve Hüseyin Işıklı kimliğini kullanan Serkan Tirkayi'ydi.Apocu Gençlik isimli örgütün 13 üyesi ile ilgili olarak Fransız adli makamlarınca yapılan yargılama sonucunda Paris Asliye Ceza Mahkemesi, 13 Ocak 2009'da şüpheliler hakkında terör amaçlı suç örgütü kurmak, terör saikiyle mala zarar, patlayıcı madde bulundurmak ve terörün finansmanı suçlarından 3 ay ile 5 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Türk adli makamları bu yargılamaya ilişkin dosyayı da 16 Mart 2009'da Fransa'dan istedi, ancak bu talebe cevap alamadı. Fakat üç şüpheli Şahin Bayram, Rıdvan Demir ve Bozan Mintaş hakkında dosya Fransız adli makamları tarafından bir CD içerisinde Türk adli makamlarına iletildi. Üç gencin 2007 yılının Mart-Mayıs aylarında Fransa'nın muhtelif şehirlerinde Türk Topluluğu'nun işyerlerine karşı düzenlenen saldırılara karışan Apocu Gençlik'in üyesi oldukları tespit edildi. Her üç şüpheli de polise eylemlere katıldıklarını itiraf ettiler. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Selim Berna Altay konuyu inceledi ve 6008 sayılı kanunun 4. ve 8. maddeleri ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 250. maddesine eklenen 4. fıkra gereğince olay tarihinde 18 yaşından küçük oldukları gerekçesiyle zanlılar hakkında görevsizlik kararı verip ve dosyayı çocuk suçlarına bakan savcılığa gönderdi. Çocuk suçlarına bakan savcı, soruşturma sonucunda yeterli delile ulaşırsa Türkiye'de yaşamayan ve olay tarihinde reşit yaşta olmayan PKK sempatizanı çocuklar hakkında ağır hapis istemiyle dava açacak.