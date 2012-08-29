Türkiye tarihinde ilk kez saman ithal edecek

Türkiye tarihinde ilk kez yurtdışından sap, saman ve ot ithal edecek. Nisan ayında yağış az olunca Türkiye'nin hayvan yemi olarak kullanılan ot ve saman üretimi düşük çıktı. Fiyatlar 4 kat artınca Bakanlar Kurulu ithalata izin veren kararnameyi imzalayıp Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sundu.

Türkiye her alanda her tür ithal malı görmeye alıştı, ama bu kez işin ucu sap, saman ve kuru ota kadar dayandı.

CNNTürk'te yer alan habere göre, nisan ayında Orta ve Doğu Anadolu 'da yağışlar düşük kalınca bitkiler yeterince gelişemedi ve hayvan yemi üretimi düştü.

Bu da fiyatların yüzde 400'lere varan oranda yükselmesine neden oldu.

Bunun üzerine harekete geçen Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ilk etapta yem hammaddesi olarak kullanılmak üzere 100 bin ton arpayı piyasaya sundu.

Küspe ve kepek gibi yem hammaddelerinin gümrük verilerini de indiren bakanlık, ot, sap ve saman ithalatına da kapıyı araladı.

Balkanlardan ithalat yapılabilecek

Üretici ve üretici birliklerinin istedikleri takdirde sap, saman ve ot ithal etmelerine izin veren kararname aynı zamanda tarihimizde bir ilk.

Bakanlar Kurulu'nun imzalayarak Cumhurbaşkanı Gül 'e sunduğu kararname, buradan çıkacak onayla yürürlüğe girecek.

Ot, sap ve saman ithalatı hastalık olmayan ülkelerden yapılacak. Bu ülkelerin listesini çıkaran Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın tahminlerine göre özellikle Balkan ülkelerinden ithalat yapılabilecek.

Hayvan yemi fiyatlarındaki yükselişin hemen olmasa da et ve süt ürünleri fiyatlarında yükselişe neden olmasından endişe ediliyor.

Saman fiyatları protesto edildi

Bu arada CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, ithal edilen hayvanların Türkiye 'ye getirilmesini ve yem fiyatlarının yüksekliğini protesto etti.

Partililerle birlikte Ardahan 'daki hayvan pazarına giden Öğüt, burada besicilerle sohbet etti ve sorularını dinledi.

Hükümetin kesinlikle et ithalini durdurması gerektiğini söyleyen Öğüt, özürlü hayvanın kurban edilmesinin caiz olmadığını belirtti.

Öğüt, şöyle konuştu:

"Bunlar burulmuş hayvan getirip kurban yapıyor. Bunlar Müslüman mahallesinde salyangoz satıyor. Bölge insanı perişan oldu. Daha da perişan olacak. Şu anda acil olarak saman ihtiyacı var. Mademki et ithal ediliyor. Saman da ithal edilsin. Vatandaşa ucuz saman alsın. Bu çok önemli.

Ancak bunu yaparken saman ithalatı Ardahan sınır kapılarından yapılsın ki köylü samanı daha ucuza alsın. Şimdi hayvancılık merkezi burası. Sen samanı tutup Artvin Sarp Sınır Kapısı'ndan getiriyorsun. Eğer Türkgözü Sınır Kapısı'ndan samanı getirirsen 90 kuruş olan saman burada 40 kuruşa mal olur. Vatandaş samanı daha da ucuza mal eder."

Konuşmasının ardından yetiştiriciler ve pazara getirilen hayvanlarla birlikte Ardahan -Kars-Erzurum illerini birbirine bağlayan çevre yoluna çıkan Ensar Öğüt, trafiğin bir süre durmasına neden oldu.

Kısa süreli eylem ardından Öğüt ve beraberindekiler daha sonra dağıldı.