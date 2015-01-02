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Cumhuriyet tarihinde inşa edilecek ilk kilise Yeşilköy'e yapılacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun gayrimüslim azınlık cemaatleri ile yaptığı toplantıda Yeşilköy'e kilise yapılması kararı çıktı

02 Ocak 2015 21:53

Başbakan Ahmat Davutoğlu'nun gayrimüslim azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle yaptığı toplantıda, azınlık temsilcileri, Türkiye'de kendilerine yönelik bakış açısının değiştiğinden şikayetçi oldu.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda Başbakan Davutoğlu öncelikle misafirlerini dinledi.

Söz alan dini azınlık temsilcileri, son 10 yılda Türkiye'de azınlıklara bakışın değiştiğini anlatarak, daha önceki dönemlerde yaşanan olumsuzluklardan örnekler verdi. 

Papaz ya da ruhban sınıfından birisinin azınlık okullarında ders vermesine izin verilmemesi, bu kişilere pasaport verilmemesi, verildiğinde de en fazla 6 ay süreyle verilmesi, kiliselerin sinema ya da farklı amaçlara kullanılması gibi yaşananlar anlatıldı.

Aynı şekilde hükümetin yurtdışına göç etmiş olanlara da "dönün" çağrısında bulunmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Komşu ülkelerden gelenlere kapı açılırken de din ve mezhep ayrımı yapılmaması sebebiyle Süryani ve Keldanilerden örnek göstererek, teşekkür edildi. 

Başbakan Davutoğlu da gayrimüslim cemaatlerden bahsedilirken, "başka bir ülke" ile bir bağ varmış gibi değerlendirmeler yapıldığını, bunun yanlış olduğunu, "bu masa"da bulunan herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit, öz vatandaşları olduğunu ifade etti.

Toplantıda, restorasyon ya da eskilerin iadesi haricinde, Türkiye tarihinde ilk kez yeni bir kilisenin inşa edilmesi kararı alındığı da belirtildi. Buna göre, Süryani cemaati tarafından Yeşilyurt'ta kilise yapılacak. Devlet de kilisenin arazisini tahsis edecek. 

 

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