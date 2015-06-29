Türkiye, tarihinde ilk kez 4 takımla Euroleague'de

Türkiye tarihinde ilk kez Anadolu Efes, Fenerbahçe Ülker, Darüşşafaka Doğuş ve Pınar Karşıyaka'yla Euroleague'ye katılacak.

Euroleague yönetimi, gelecek sezon Turkish Airlines Euroleague ve Eurocup'ta mücadele edecek takımları açıkladı. Euroleague'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Ülker'in yanı sıra Türkiye Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Pınar Karşıyaka ve Darüşşafaka Doğuş da Turkish Airlines Euroleague'de mücadele edecek.



Turkish Airlines Euroleague ve Eurocup'ta mücadele edecek Türk takımları şöyle:

Turkish Airlines Euroleague:

Anadolu Efes,

Fenerbahçe Ülker,

Pınar Karşıyaka,

Darüşşafaka Doğuş (Wildcard).

Eurocup:

Beşiktaş Integral Forex (Wildcard),

Galatasaray Liv Hospital (Wildcard),

Banvit Bandırma, Trabzonspor Medical Park.