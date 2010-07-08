T24 - ABD Başkanı Barack Obama, İtalyan gazetelerinden Corriere della Sera'da bugün yayımlanan özel demecinde Türkiye konusunda da değerlendirmelerde bulundu.



Gazete, söyleşiyi, "Obama: Türkiye tam üye olarak Avrupa'da yer almalıdır" manşetiyle yayımladı.



Obama, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te Paolo Valentino'ya verdiği demeçte, Türkiye'yi, "öteden beri Doğu ve Batının kesişme noktası olan, stratejik açıdan son derece önemli bir ülke" diye niteledi.



ABD Başkanı, Ankara'nın İsrail ile ilişkilerde yaşadığı gerilim ve İran'a ek yaptırımlar konusunda BM'de ''Hayır'' oyu kullanması gibi gelişmelerin ardından Batıda ''Türkiye'yi kaybetmekten'' söz edildiğinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:



"Türkiye, NATO'da müttefik olan, ekonomisi büyük gelişme gösteren bir ülke. Halkının çoğunluğu Müslüman olmakla birlikte demokratik bir ülke oluşu, Türkiye'yi bölgedeki diğer İslam ülkelerine de bir modele dönüştürmektedir. Bu nedenle Ankara ile ilişkileri geliştirmeyi önemli addediyoruz."



Türkiye'nin AB'ye tam üye olması gerektiğini belirten Obama, konuya yaklaşımını şu cümlelerle özetledi:



"Bizler her ne kadar AB üyesi olmasak da, öteden beri Türkiye'yi AB'ye kabul etmenin akıllıca olacağını savunduk. Bunun Avrupa'da güçlü tepkilere yol açtığını biliyorum. Süreçteki yavaşlamanın ya da Avrupa'daki isteksizliğin Türkiye'de yakın geçmişte gözlenen kimi yönelim değişikliklerinin kökenindeki baskın faktör olduğunu sanmıyorum. Bunun Türkiye'deki demokrasinin iç diyalektiğiyle alakalı olduğuna inanıyorum. Ama elbette Türk halkının Avrupa anlayışı çerçevesinde bir rol oynaması mukadderdir. Kendilerini Avrupa ailesinin parçası hissetmemeleri durumunda, ittifak ve bağlantı açılarından başka yerlere bakar gelmeleri doğaldır."





İran ile ilişkiler



Obama, İran'ın nükleer programı konusunda ABD ile Türkiye arasında gözlenen yaklaşım farklılığını konusunda ise, "Nükleer konusunda İran ile bir anlaşma için arabuluculuk girişimi gibi nahoşluklar yaşandıysa da, bunların Türkiye'nin İran ile uzun bir sınır bölgesi olmasından ve o bölgede herhangi bir çatışma istememesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bunda, yükselen bir güç konumundaki Brezilya ile kas gösterisi yapma arzusu da rol oynamış olabilir" dedi.



ABD Başkanı Obama, Türkiye'nin İslam ile demokrasiyi bağdaştırma konusunda bir model ülke olabileceği imasında da bulunarak, "Bizim Ankara ile yapabileceğimiz tek şey, onları desteklemeyi ve onlara Batıyla bütünleşmenin avantajlarını açıklamayı sürdürmektir. Bunu, onların büyük bir Müslüman demokrasi olma biçimindeki spesifik niteliklerine saygı esasında ve bundan dolayı korkuya kapılmaksızın yapmalıyız. Eğer onlar evrensel haklara ve devletin laikliğine saygı gösteren bir İslam anlayışını somutlaştırabilirlerse, bu bizler açısından çok iyi olacağı gibi, muhtemelen İslam dünyasını da olumlu etkileyecektir" diye konuştu.







