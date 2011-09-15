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Spor

Türkiye takım halinde 2. oldu İSTANBUL (A.A)

15 Eylül 2011 01:31

-Türkiye takım halinde 2. oldu İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde grekoromen stil karşılaşmaları tamamlanırken, Türkiye takım halinde 2. oldu. Şampiyonanın 3. gününde grekoromen stil 74 kilo müsabakaları ile bayanlar serbest stil 48 ve 51 kilo karşılaşmaları yapıldı. Türkiye şampiyonanın 3. gününde 74 kiloda Selçuk Çebi ile gümüş madalya kazandı. Şampiyonada, grekoromen stilde Türkiye 4 madalya elde etti. Organizasyonun 3. günündeki müsabakalarda kilolarında dereceye giren sporcular şöyle: Erkekler (Grekoromen): 74  kilo:  1- Roman Vlasov (Rusya), 2- Selçuk Çebi, 3- Neven Zugaj(Hırvatistan), 3- Arsen Julfalakyan (Ermenistan) Bayanlar (Serbest): 48 kilo: 1- Hitomi Obara Sakamoto (Japonya), 2- Mariya Stadnyk (Azerbaycan), 3- Zhuldyz Eshimova Turtbayeva (Kazakistan), 3- Shasha Zhao (Çin) 51 kilo: 1- Zamira Rakhmanova (Rusya), 2- Otgontsetseg Davaasukh (Moğolistan), 3-  Patimat Bagomedova (Azeryabcan), 3- Jessica Anne Marie Macdonald Bondy (Kanada) -TÜRKİYE GREKOROMEN STİLDE 2. OLDU- Grekoromen Dünya Şampiyonası sonunda Türkiye, 1 altın, 1 gümüş ve 2 de bronz madalya alarak takım halinde 2. oldu. Toplam 7 sıklette yapılan karşılaşmaların ardından takım sıralaması şöyle oluştu: /* Ülke:                 Puan -------------------------- 1-Rusya                41 2-TÜRKİYE              35 3-İran                 30 4-Belarus              25 5-Kazakistan           23 6-Bulgaristan          21 6-Azerbaycan           21   8-Güney Kore           20 9-Ermenistan           19 9-Macaristan           19 */ -Kupa 21 kilo- Şampiyonada birinci olan Rusya'ya verilen kupanın ağırlığının 21 kilo olduğu kaydedildi. Üzerinde, turnuvanın maskotu olan  ''Aslan'' sembolü ile Selçuklu ve Osmanlı motiflerinden izler taşıyan kupalardan, ikinci Türkiye'ye verilen olanının 17,5, üçüncü İran'a verilen kupanın ise 15 kilo olduğunu bildirildi.

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