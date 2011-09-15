-Türkiye takım halinde 2. oldu İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde grekoromen stil karşılaşmaları tamamlanırken, Türkiye takım halinde 2. oldu. Şampiyonanın 3. gününde grekoromen stil 74 kilo müsabakaları ile bayanlar serbest stil 48 ve 51 kilo karşılaşmaları yapıldı. Türkiye şampiyonanın 3. gününde 74 kiloda Selçuk Çebi ile gümüş madalya kazandı. Şampiyonada, grekoromen stilde Türkiye 4 madalya elde etti. Organizasyonun 3. günündeki müsabakalarda kilolarında dereceye giren sporcular şöyle: Erkekler (Grekoromen): 74 kilo: 1- Roman Vlasov (Rusya), 2- Selçuk Çebi, 3- Neven Zugaj(Hırvatistan), 3- Arsen Julfalakyan (Ermenistan) Bayanlar (Serbest): 48 kilo: 1- Hitomi Obara Sakamoto (Japonya), 2- Mariya Stadnyk (Azerbaycan), 3- Zhuldyz Eshimova Turtbayeva (Kazakistan), 3- Shasha Zhao (Çin) 51 kilo: 1- Zamira Rakhmanova (Rusya), 2- Otgontsetseg Davaasukh (Moğolistan), 3- Patimat Bagomedova (Azeryabcan), 3- Jessica Anne Marie Macdonald Bondy (Kanada) -TÜRKİYE GREKOROMEN STİLDE 2. OLDU- Grekoromen Dünya Şampiyonası sonunda Türkiye, 1 altın, 1 gümüş ve 2 de bronz madalya alarak takım halinde 2. oldu. Toplam 7 sıklette yapılan karşılaşmaların ardından takım sıralaması şöyle oluştu: /* Ülke: Puan -------------------------- 1-Rusya 41 2-TÜRKİYE 35 3-İran 30 4-Belarus 25 5-Kazakistan 23 6-Bulgaristan 21 6-Azerbaycan 21 8-Güney Kore 20 9-Ermenistan 19 9-Macaristan 19 */ -Kupa 21 kilo- Şampiyonada birinci olan Rusya'ya verilen kupanın ağırlığının 21 kilo olduğu kaydedildi. Üzerinde, turnuvanın maskotu olan ''Aslan'' sembolü ile Selçuklu ve Osmanlı motiflerinden izler taşıyan kupalardan, ikinci Türkiye'ye verilen olanının 17,5, üçüncü İran'a verilen kupanın ise 15 kilo olduğunu bildirildi.