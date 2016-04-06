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Türkiye Tabipler Vakfı İzmir Şubesi’ne kayyum atandı!

Mahkemenin, “vakfın ‘paralel devlet yapılanması’ ile irtibatına ilişkin delilleri değerlendirerek” kayyum atadığı bildirildi

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06 Nisan 2016 23:53

İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, ‘paralel devlet yapılanması’ soruşturması kapsamında Şifa Üniversitesi’nin de bağlı olduğu Türkiye Tabipler Vakfı İzmir Şubesi’ne kayyum atadı.

Hürriyet’in haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na soruşturmalar kapsamında yapılan müracaat sonrası, İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Türkiye Tabipler Vakfı'nın ‘paralel devlet yapılanması’ ile irtibatına ilişkin “delilleri değerlendirerek”, vakıf yönetimine 4 kişilik kayyum heyeti atanmasına karar verdi.  Karar sonrası vakfa bağlı bütün yönetim organları, kayyum heyetine devredildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçtiğimiz yıl haziran ayında Türk Tabipler Vakfı'nın İzmir'de bulunan binalarına operasyon düzenlenmiş, 200 klasör evrağa el konulmuştu.

 

“YÖK Kurul kararı olmaksızın faaliyet...”

İncelemede, vakıf bünyesinde faaliyet gösteren Şifa Üniversitesine bağlı 9 hastanenin “2011-2014 yılları arasında YÖK Kurul kararı olmaksızın tıp eğitimi veriliyormuş gibi gösterilerek, izinsiz faaliyet gösterdiği tespit edildiği” öne sürüldü. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) anlaşmalarını iptal ettiği Şifa Üniversitesine bağlı İzmir’in değişik ilçelerinde hizmet veren 9 poliklinik ve hastane, YÖK’ün yaptığı yönetmelik değişikliğinden sonra ruhsatları yenilenmediği gerekçesiyle 11 Aralık 2015 tarihinde kapatılmıştı.

İzmir 6. İdare Mahkemesinin tedbir amaçlı çalışmalarına izin verdiği hastaneler, itiraz üzerine bölge idare mahkemesince kesin olarak kapatılmıştı. ‘Paralel yapılanma’nın önemli finans kaynaklarından olduğu iddia edilen Şifa Üniversitesi’nin ruhsatı, YÖK tarafından iptal edilmiş, bina ise mühürlenmişti.

 

Rektör Prof. Dr. Ateş gözaltına alınmıştı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından “2011-2014 dönemindeki usulsüzlük ve haksız kazanç iddialarıyla ilgili incelemelerinde ek binalarda "tıp eğitimi" adı altında ticari faaliyet aracılığıyla yaklaşık 200 milyon lira civarında haksız kazanç elde edildiği” tespit edilmişti.

Şifa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ateş de 8 Mart'ta ‘paralel devlet yapılanması’na yönelik haksız kazanç sağlanması iddiaları üzerine SGK'nın eski ve yeni İzmir il müdürlerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi ile gözaltına alınmıştı.

 

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