Türkiye, Suudi Arabistan'a 2 milyar dolarlık Anka ve Altay satacak

Türkiye'nin, Suudi Arabistan'a, 2 milyar dolarlık milli insansız hava aracı "ANKA" ile milli tankı "ALTAY"ı satmak için görüşmeler yaptığı öğrenildi.



Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Bin Abdullah Al Gobail, geçtiğimiz hafta Ankara’ya yaptığı resmi ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in yanı sıra, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildi.

Vatan gazetesinin haberine göre; Gobail’in bu kadar yüksek seviyede kabul görmesinin ardından ise 2 milyar dolarlık silah satışı çıktı. Türkiye’nin, Suudi Arabistan’a, milli insansız hava aracı “ANKA” ile milli tankı “ALTAY”ı satmak için sözleşme görüşmeleri yürüttüğü öğrenildi.

TSK için üretilen ve ocak ayında uçuş testleri tamamlanarak, seri üretime geçilme aşamasına gelen ANKA’ya, Suudi Arabistan’ın ilgi gösterdiği ortaya çıktı. 200 kilometrelik link menziline ve 18 saat uçuş kapasitesine sahip olan ANKA, görüşmelerde bir pürüz çıkmaması halinde Suudi Arabistan ordusu için de üretilecek.

Suudi Arabistan’ın ilgilendiği diğer proje de milli tank “ALTAY” oldu. 1 milyar dolar ar-ge kaynağı ayrılan ALTAY, 60 ton ağırlığında. İlk etapta 250 adet üretilmesi planlanan tankın birim maliyetinin 5,4 milyon dolar olması tahmin ediliyor.

Suudiler’in elindeki ABD yapımı “Abrams” tanklarının birim maliyeti ise 8,58 milyon dolar. Bu yüzden, Suudi Arabistan’ın ALTAY’ı tercih etmesi bekleniyor.