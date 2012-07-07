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Dünya

'Türkiye, Suriye'ye saldırırsa İran sessiz kalmaz'

İranlı parlamenter Emir Hüseyin Gazizade İran’ın, Suriye’ye karşı muhtemel saldırıyı tahammül edemeyeceğini söyledi

07 Temmuz 2012 17:06

İranlı parlamenter Emir Hüseyin Gazizade, Türkiye’nin Suriye’ye saldırması durumunda Tahran’ın buna karşı sessiz kalmayacağı uyarısında bulundu

İran’ın İSNA Haber Ajansı ile konuşan Gazizade, “Ankara, ABD’nin oyun alanında oynuyor ve son birkaç aydır emperyalist ve sömürgecilerin aleti olmuştur. Bu bir İslam ülkesine yakışmıyor” iddiasında bulundu.

İran’ın, Suriye’ye karşı muhtemel saldırıyı tahammül edemeyeceğini söyleyen Gazizade, “Türkiye, Suriye’ye saldırırsa İran buna sessiz kalmaz ve somut eylemde bulunur” diye konuştu.

Gazizade ,“Türkiye’yi macera aramama konusunda uyarıyorum” dedi.

Hüseyin Gazizade, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’a yakın Sebat (Paydari) Partisi Meşhed şehrinin milletvekili.

10 gün önce de İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Mesut Cezayeri, ülke ismi anmadan, İran’a dost ülkelerin güvenliğinin tehdit edilmesi durumunda İran olarak “gerekli ve çok ciddi reaksiyon” göstereceklerini söylemişti.

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