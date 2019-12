-Türkiye, Suriye'ye nota verdi ANKARA (A.A) - 13.11.2011 - Türkiye, Suriye'deki temsilciliklerine düzenlenen saldırıları şiddetle kınayarak, Suriye yönetimini vakit kaybetmeksizin söz konusu saldırıların sorumlularını tespit etmeye ve bu kişiler hakkında gerekli adli süreci başlatmaya davet etti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dün gece Suriye'de rejim yanlısı birtakım göstericiler tarafından Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Halep Başkonsolosluğu ve Lazkiye Fahri Konsolosluğuna karşı düzenlenen menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz" denildi. "Bu saldırıların, Arap Birliği'nin dün Suriye'ye ilişkin aldığı bir karar sonrasında gerçekleşmesi ve en güçlü ve yoğun biçimde Türk misyonlarını hedef alması şüphesiz manidardır" diye devam eden açıklamada, gerek Türkiye'nin, gerek diğer ülkelerin Suriye'deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerin güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemin alınmasının, Diplomatik ve Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmeleri uyarınca öncelikle Suriye Devleti'nin yükümlülüğü altında olduğu hatırlatıldı. Ayrıca, uluslararası ilişkilerdeki yerleşik teamülün de bunu gerektirmekte olduğu belirtilerek, dolayısıyla yabancı temsilciliklerin ve mensuplarının korunması, kabul eden devlet bakımından temel bir sorumluluk ve onur meselesi olduğu, bu hususun bir kez daha hatırlatılmasında yarar görüldüğü bildirildi. Açıklamada daha sonra şunlar belirtildi: "Suriye yönetimini, vakit kaybetmeksizin söz konusu saldırıların sorumlularını tespit etmeye ve bu kişiler hakkında gerekli adli süreci başlatmaya davet ediyoruz. Türkiye, bu olayın yinelenmemesini teminen Suriye yönetiminin gerekli her türlü tedbiri bir an önce almasını, Suriye'deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerimiz ve bağlı kuruluşlara yönelik güvenlik önlemlerini artırmasını ve temsilciliklerimiz ile bağlı kuruluşlarının güvenliğinin sağlandığı hususunda tarafımıza güvence vermesini beklemektedir. Türkiye, önümüzdeki günlerde tüm bu hususların takipçisi olmaya ve gelişmelere göre gerekli gördüğü önlemleri almaya kararlıdır." Türkiye'nin söz konusu saldırılar sonucunda Suriye'deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinde meydana gelen maddi zarara ilişkin olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan yasal haklarını da mahfuz tutacağı belirtilerek, bugün Ankara'daki Suriye Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa davet edilerek kendisine bu hususlar güçlü ifadelerle aktarıldığı ve bir de nota tevdi edildiği kaydedildi. Suriye'deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerde görevli personelin aile fertlerinin ülkeye tahliyesine bugün başlandığı belirtilerek, diplomatik ve konsüler temsilciliklerde görevli personelin görevlerine devam ettiği bildirildi.