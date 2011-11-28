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Türkiye Suriye'ye 'gönüllü' savaşçı taşıyor!

'Ankara, üç zırhlı tugayı, hava kuvvetleri ve donanmasını hazır duruma getirdi' diye yazdı.

28 Kasım 2011 02:00


 T24 - İsrail'in istihbarat çevrelerine yakınlığıyla bilinen Debka sitesi, Arap Birliği'nin Pazar günü Suriye'ye yaptırımları açıklamasından önce Suriye'nin 7 komşusunun olası bir misillemeye karşı sınırlarında önlem aldıklarını öne sürerek, "Ankara, üç zırhlı tugayı, hava kuvvetleri ve donanmasını hazır duruma getirdi" diye yazdı.


Türkiye Suriye'ye 'gönüllü' savaşçı taşıyor


Debka ayrıca, Türkiye’nin, “Özgür Suriye Ordusu’nun yanında savaşmaları için Libya’dan gönüllü taşıdığı” iddiasında da bulundu. Debka, Arap Birliği’nin Pazar günü Kahire’de yaptığı toplantıda Suriye’ye yaptırım paketini açıklamasından 24 saat önce ANKA'nın haberine göre, “Suriye’nin yedi komşusunun ordularının, misilleme eylemlerine karşı sınırlarında acele pozisyon aldığı”nı öne sürdükten sonra şöyle devam etti:


“Debkafile’nin askeri kaynakları, İsrailli zırhlı tugayların, Lübnan ve Suriye sınırlarına doğru ilerlediğini bildiriyorlar. Ankara ise, üç zırhlı tugayı, hava kuvvetleri ve donanmasını hazır duruma getirdi. Hizbullah ile Lübnan ve Ürdün silahlı kuvvetleri keza. ABD ve Rusya ise, Suriye sahillerinin önünde deniz kuvvetlerini konuşlandırıyorlar.”


Körfez’deki askeri kaynakların da, İran Devrim Muhafızlarından 150 uzmanın Lübnan’a geçmek üzere Şam’ın güneyindeki askeri bir havaalanına indiklerini bildirdiklerini kaydeden Debka, Hizbullah’ın da sakladığı roketleri ortaya çıkarttığını belirtikten sonra şu iddialarda bulundu:


“Arap Birliği’ndeki oylamadan önce Katar ve Türkiye’nin, isyancı Özgür Suriye Ordusu’nun yanında savaşmaları için havayoluyla Libya’dan gönüllü taşıdığı, bunların bazılarının silahlı oldukları belirtiliyor.”




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