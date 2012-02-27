'Türkiye, Suriye'ye ambargoyu deliyor'

T24 - İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Suriye'nin Türkiye üzerinden silah ambargosunu deldiğini öne sürdü.

İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, "Bugün Avrupa Birliği Esad yönetimine uyguladığı ambargoyu daha da ağırlaştırmaya hazırlanırken Ankara'nın Şam'a yönelik kamuoyu önündeki sert tavrına karşın Çin, İran ve başka yerlerden gelen silah malzemeleri Türkiye üzerinden Suriye'ye sokuluyor" deniyor.

'Üç Türk şirketi suçlanıyor'

Haber şöyle devam ediyor:

"Times'e konuşan bir Orta Doğulu istihbarat yetkilisi, 'Türk Hükümeti'nin açıkça ticareti teşvik ettiğini düşünmüyoruz ama bazı yetkililerin bilgisi var. Göz yumuyorlar demek belki daha doğru' diyor. Bu kaynak, üç Türk şirketinin asker ve polise zırh ve cephane üreten bir araştırma enstitüsüne teçhizat sattığını söyledi. Suriye'deki Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'ne (SSRC) ABD ve AB yaptırım uyguluyor."

"Times'ın ulaştığı bir belgede iki Türk şirketinin bu enstitüye füze üretiminde kullanılan malzeme sattığından söz ediliyor. İki şirket de iddiaları reddediyor. Suriye'ye füze üretiminde kullanılabilecek Çin yapımı parçalar sağladığı öne sürülen üçüncü Türk şirketi ise iddiaları yanıtsız bıraktı. Belgede, bu merkezin ürettiği silahların bir kısmının Suriye ordusuna verildiği bir kısmının da Lübnan'da Hizbullah'a gittiğinden bahsediliyor. TÜBİTAK'ın da araştırmalarında SSRC'ye yardımcı olduğu öne sürülüyor."

'Türkler tek gözünü açtı'

Haberde Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin iddiaları "saçma" olarak nitelediği ve Ankara'nın yakın bir zaman önce Suriye'ye silah sevkıyatını engellediğini söylediği aktarılıyor.

Times'ın haberinde bir istihbarat yetkilisi, "Avrupa Birliği'nin yaptırım kararından sonra Suriyeliler malzeme tedarikinde sıkıntı yaşamaya başladı. Türkler daha önce bu ticarete göz yumuyorlardı. Şimdi tek gözleri açık" diyor. (BBC Türkçe)