T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye, Suriyeli sığınmacılara yardım taleplerini kabul etmiyor mu?

Türkiye, casusluk, misyonerlik gibi kaygılarla uluslararası yardım kuruluşlarını veto ediyor

29 Ekim 2012 10:56

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar için uluslararası yardım çağrısının ardından, gelen yardım taleplerini "casusluk", "misyonerlik" gibi nedenlerle reddettiği iddia edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Suriyeli sığınmacılar için Türkiye'nin 400 milyon lira harcadığını bildirmişti.

Milliyet gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş, "Türkiye, casusluk, misyonerlik ve ‘dağınıklık’ gibi temel kaygılarla uluslararası yardım kuruluşlarını veto etmekte" dedi.

Türkiye'ye yardım başvurusunda bulunan Türk STK'lar ve yurt dışından gelen afet ve yardım kuruluşları İçişleri Bakanlığı'ndan onay alamadı.

Aydıntaşbaş yazısında, başvuruda bulunan derneklerden Save the Children'ın (Çocukları Kurtar) son bir yılda 3 defa ret cevabı aldığını örnek gösterdi. Van depreminin ardından da 500 bin dolarlık bir yardım sağlayan derneğin, Suriyeli sığınmacılar için ilk kez 16 Eylül 2011'de başvuru yaptığı ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı, AFAD ve güvenlik birimleri arasında yapılan toplantılarda, "casusluk" ve "misyonerlik" endişelerinin dile getirildiği, 1991'de Kuzey Irak'taki Kürt göçünde bölgeye gelen bazı yardım kuruluşlarının "kilise açtığı" ya da "PKK'lılara da yardım ettiği" gibi kaygıların da dillendirildiği öğrenildi.

Yardım faaliyetleriyle ilgilenen yetkililer, başvuru yapan yabancı kuruluşlara, doğrudan AFAD ve Kızılay’a "nakit" yardımı yapılması ya da yardım malzemelerinin bölgedeki Kızılay’ın depolarına bırakılması salık veriliyor.

Ancak bunun ötesinde afet bölgelerinde deneyimi olan STK’ların sığınmacılara eğitim, kurs, psikolojik yardım sağlaması ya da tel örgünün hemen ötesinde Türkiye’ye girmeyi bekleyen 15 bin Suriyeli'ye gıda yardımında bulunmasına sıcak bakılmıyor.

Yabancı STK’ların bölgede ‘aktif’ olmasını bir ulusal güvenlik tehdidi olarak gören Ankara, Türkiye’deki yardım kuruluşlarının da Suriyelilerle doğrudan temas halinde olmasını istemiyor. İHH ve Deniz Feneri gibi kurumlar da yardımlarını Kızılay üzerinden yapıyor ya da doğrudan Suriye’nin içine gönderiyor; ancak kamplarda faal olamıyor.

Dünyanın önde gelen insan hakları kuruluşu Human Rights Watch’ın da kamplarda Suriyeli sığınmacılarla görüşme talepleri, uzun süredir benzer nedenlerle reddediliyor.

ETİKETLER

türkiyesuriyekampmülteci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24