Türkiye, Suriyeli muhaliflere 150 dolar maaş mı veriyor?

Suriyeli muhalifler artık maaş almaya başladı. Halep'teki muhaliflere ödenen 150 dolarlık maaşın kaynağının Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan olduğu iddia edildi.

Suriye ’de şiddetli çatışmalara sahne olan Halep kentindeki silahlı muhalifler, yabancı ülkelerin desteğiyle ilk defa maaş almaya başladı. Muhalif komutanlar, orduyla çarpışan isyancılara aylık 150 dolar dağıtıyor. Komutanlar paranın Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye ’den geldiğini belirtti. Son 2 ayda kayıt yaptıranlara verilen maaşlar, ilk olarak ön saflarda savaşanlara dağıtılıyor.

Evlinin maaşı artabilir

Muhalif komutanlardan Abdulselam Humeydi, evli olanların ya da ön saflarda savaşanların ileride daha çok maaş alabileceğini ifade etti. 6 aydır Halep’te savaşan, ancak ‘devrim’ uğruna işini bıraktığı için ailesine bakamadığını söyleyen bir muhalif, parayı ailesinin geçimi için kullanacağını belirtti. Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerin uzun süredir muhalif Özgür Suriye Ordusu’na mali destek ve silah sağladığı zaten iddia ediliyordu. Para akışını kabul eden bu ülkeler silah verdikleri iddialarını ise reddediyor.

Öte yandan BM temsilcisi El Ahdar el İbrahimi’nin Suriye’de Kurban Bayramı süresince ateşkes sağlama çabalarında henüz olumlu bir gelişme yaşanmazken, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ’ı destekleyen İran ’ın da ateşkes için muhalif guruplarla görüştüğü belirtildi.

İran muhalifle görüşüyor

İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, “Pazar gününden itibaren Suriyeli bazı muhalif guruplarla temas kurmaya başladık” dedi. Görüştükleri muhaliflerin kimler olduğu hakkında ayrıntı vermeyen Salihi, “Suriye devleti ateşkes için hazır olduğunu açıkladı. Fakat aralarında görüş birliği olmayan muhaliflerin önemli bölümü bu konuya hazır olmadıklarını belirtiyor. Muhaliflerden bazı gruplar ise buna karşı çıkıyor. Bu yaklaşım Suriye’de kim veya kimlerin şiddetin durdurmasını istemediğini açıkça göstermektedir” diye konuştu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov da, ateşkes önerisini görüşmek üzere dün Tahran’a gitti. (ŞAM-TARHAN/AP-PREES TV )

FT: Suriyeli muhalifler silahlandırılsın

Financial Times gazetesi başyazısında Suriye’ye askeri müdahaleden kaçınan uluslararası toplumun muhalifleri silahlandırması gerektiği yorumunu yapıldı.

Suriye’deki krizin, komşuları Ürdün ve Türkiye sınırlarında gerginliğe neden olduğu ve bölgede istikrarsızlığa yol açtığını yazan gazeteye göre Batı’nın tutumu Esad’ı güçlendirirken muhalifleri de ‘radikalleştiriyor.

Başyazıda şu ifadeler kullanılıyor:

“Uluslararası toplumun seçim yapması lazım. Ya arkasına yaslanıp savaşın alevlenmesini izler ve radikal unsurların doğuşuna izin verir, ya da Suriye’deki Esad karşıtı güçlere sözlü destekten daha fazlasını sağlar.”

Gazete, ikinci seçeneğin İran ve Rusya ile çatışma riskini doğurabileceğini ama diğer yandan da cihadist unsurlar içeren muhalefetin ‘askerileşmesine’ engel olacağını yazdı.

Financial Times, “Batı daha geniş çaplı bir müdahale hazırlıklı olmalı, fakat bu, postalların araziye inmesi değil muhaliflerin silahlandırılması anlamına geliyor” ifadesini kullanıldı.