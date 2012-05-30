Türkiye ile Suriye arasında ipler koptu

Türkiye, Suriye'nin Ankara'daki Maslahatgüzarı ve büyükelçilikteki diğer tüm diplomatik personelin 30 Mayıs 2012 tarihinden itibaren 72 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Ankara'daki Maslahatgüzarı ve Büyükelçilikteki diğer tüm diplomatik personelin 30 Mayıs 2012 tarihinden itibaren 72 saat içinde ülkemizden ayrılmasının talep edildiği duyuruldu.

Yazılı açıklamada şöyle denildi: "Suriye güvenlik güçlerinin Humus'un El-Hule ilçesinde gerçekleştirdiği, 50'si çocuk olmak üzere en az 110 masum sivilin hayatlarına malolan toplu katliam, uluslararası camiada büyük bir infiale yol açmıştır.

İnsanlığa karşı suç niteliğindeki bu eyleme karşı sessiz ve tepkisiz kalınması söz konusu dahi olamaz. Sivil halka karşı toplu bir katliama girişenlerin işledikleri bu vahim insanlık suçu cezasız kalamaz. Bu alçakça katliama karşı tek sesle, birlik içinde gerekli tepkileri vermek uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur.

Bu anlayış doğrultusunda, ülkemiz tarafından da Suriye Yönetimi'ne karşı yeni tedbirler alınması gerekli görülmüştür. Evsahibi ülke olarak, Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'nin 9. Maddesi uyarınca, Suriye'nin Ankara'daki Maslahatgüzarı ve Büyükelçilikteki diğer tüm diplomatik personelin 30 Mayıs 2012 tarihinden itibaren 72 saat içinde ülkemizden ayrılması talep edilmiştir.

Bakanlığımıza çağrılan Büyükelçilik Geçici Maslahatgüzarı'na bugün (30 Mayıs) bir Nota ile gerekli bildirim yapılmıştır. Suriye Yönetimi'nden beklenen, uluslararası camianın çağrıları doğrultusunda, bir an önce sivil halka yönelik şiddet eylemlerine son vermesi ve halkın meşru talepleri doğrultusunda, ülkede demokratik bir geçiş sürecinin önünü açmasıdır. Bu yapılmadığı ve insanlığa karşı suç işlenmeye devam edildiği takdirde, ülkemiz ve uluslararası toplum daha ileri tedbirler alacaktır. Bu komşu, tarihdaş ve kardeş Suriye halkına karşı manevi ve vicdanı sorumluluğumuzdur."