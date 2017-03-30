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Türkiye, Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekâtı'nı bitirdi

Suriye'de yürütelen harekât kapsamında 71 asker şehit oldu...

Fırat Kalkanı’nda El Bab bölgesinde terör örgütü IŞİD ile yaşanan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç’ın babası Mehmet Kılıç

30 Mart 2017 00:21

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan toplantısı sona erdi. MGK sonrası yapılan yazılı açıklamada, Suriye’de yürütülen ve 71 askerin şehit olduğu Fırat Kalkanı Harekâtı’nın sona erdiği duyuruldu.

Açıklamada, Fırat Kalkanı Harekâtı ile ilgili kısımda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün ülkemize yönelik tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşlerine imkân vermek ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak maksadıyla yürütülen harekâtın başarıyla sonuçlandığı ifade edilmiştir."

Başbakan'dan açıklama

MGK bildirisinde yer alan ifadelerin ardından Başbakan Binali Yıldırım, NTV-Star TV ortak yayınında yaptığı açıklama ile Fırat Kalkanı Harekâtı'nın bittiğini tekrarladı. Yıldırım, "El-Bab'ta her şey kontrol altında. Fırat Kalkanı Harekâtı bitmiştir. Bundan sonra ihtiyaç olması halinde artık yapılabilecek bir hareket artık başka bir isimle anılacak" dedi.

Olası Rakka operasyonu

Rakka'ya operasyon yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Yıldırım, "Bize henüz resmi bir dönüş olmuş değil. Yani Rakka operasyonunda nasıl hareket edecekleri, YPG ile SDF ile PYD ile mi beraber olacakları, yoksa Türkiye ile beraber, ÖSO unsurlarıyla mı beraber olacaklar, bunun kararını henüz bize iletmiş değiller. Ama yaşanan gelişmeler sanki, geçmiş yönetimin gittiği yoldan gidiliyormuş gibi intibasını veriyor. Bu konu, amasız fakatsız yarın gelen ABD Dışişleri Bakanı'na söylenecek ve bu konudaki ABD'nin duruşunun tutumunun netleşmesi istenecek" açıklamasında bulundu.

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