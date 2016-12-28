Türkiye "Suriye'de ateşkes için anlaşıldı" dedi, Kremlin "Yeterli bilgiye sahip değiliz" açıklaması yaptı

Türkiye ile Rusya, Suriye'de savaşan taraflara ülke genelinde ateşkes başlatmaları amacıyla önerecekleri bir plan üzerinde mutabakata vardı. Dışişleri kaynakları, kalıcı ateşkesin bu gece başlayacağını, ateşkesi bozana müeyyide uygulanacağını belirtti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ulusal çapta bir ateşkesin Türkiye ile beraber uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna, "Bu soruyu şimdi yanıtlayamam, yeterli bilgiye sahip değilim" cevabını verdi.

Anadolu Ajansı'nın kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Türkiye ile Rusya, Halep kent merkezinin doğusunda ilan edilen ateşkes ve yerel nüfusun tahliyesinden sonra, ateşkesin ülke genelinde yaygınlaştırılması için taraflara önerecekleri bir plan üzerinde mutabık kaldı.

Planın, Beşşar Esad rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların muhaliflerle çatıştığı tüm bölgelerde uygulanması hedefleniyor.

Ankara ve Moskova, mutabakat çerçevesinde, ateşkesin çatışan taraflar arasında bu gece yarısı yürürlüğe girmesi için çaba gösterecek. Ancak terör örgütleri, ateşkesin kapsamı dışında tutulacak.

Ateşkesin başarılı olması durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya öncülüğünde, Astana'da siyasi müzakerelere başlayacak.

İki ülke sürecin garantörlüğünü yaparak, müzakere sürecine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 nolu kararında öngörülen siyasi geçiş süreci çerçevesinde katkı sunmayı amaçlıyor.

Kremlin: Bilgimiz yok

TASS'ın haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ulusal çapta bir ateşkesin Türkiye ile beraber uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna, "Bu soruyu şimdi yanıtlayamam, yeterli bilgiye sahip değilim" cevabını verdi.

Peskov, Türkiye ile Astana'da yapılması planlanan diyalog için sürekli temas hâlinde bulunduklarını çeşitli biçimler üzerine çalıştıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkes süreci ile ilgili olarak "Mutabakat her an yürürlüğe girebilir" dedi.

Öte yandan Çavuşoğlu, "PYD Astana'daki görüşmede yer almayacak" açıklamasında bulundu.

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