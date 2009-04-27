Türkiye-Suriye tatbikatı İsrail'i rahatsız etti

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Türkiye-Suriye sınır birlikleri değişim tatbikatının, kendileri açısından "rahatsız edici bir gelişme" olduğunu, ancak, "Türkiye ile stratejik ilişkilerinin, bunun üstesinden geleceğini" söyledi.



Barak, Tel Haşomer'de düzenlenen bir toplantı sırasında gazetecilerin tatbikatla ilgili sorusuna, "Bugün Türkiye ile Suriye birlikte bir ortak tatbikat yapıyor. Kesinlikle rahatsız edici bir gelişme. Ama Türkiye ve İsrail arasındaki stratejik ilişkilerin, Türkiye'nin bu tatbikata katılma gereksinimine de üstün geleceğine inanıyorum" dedi.



Türkiye ile Suriye Kara Kuvvetleri arasındaki dostluk, işbirliği ve güveni pekiştirmek amacıyla bugün, 3 gün sürecek, sınır birlikleri değişim tatbikatı yapılacağı açıklanmıştı.



Barak, İsrail'in Suriye'ye yaptığı, "herhangi bir ön koşul öne sürülmeden yapılacak Suriye-İsrail dolaylı görüşmelerinin başlatılmasına hazır oldukları" yönündeki önerinin Suriye parlamentosunca reddedilmesiyle ilgili olarak da, "İsrail'in bir yandan çıkarlarını her yolla korurken, bir yandan da Suriye dahil bütün komşularıyla anlaşmaya varması, ülkenin yüksek çıkarları gereğidir" diye konuştu.

