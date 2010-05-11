T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye-Suriye Sınırında Nefes Kesen Atlayış

Şanlıurfa GAP Arena, 15- 16 Mayıs 2010 tarihlerinde dünyanın en popüler motor akrobasisi etkinliklerinden Dünya Akrobatik Motosiklet Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor.

11 Mayıs 2010 03:00

T24- Şanlıurfa GAP Arena, Şanlıurfa Valiliği’nin öncülüğünde 15- 16 Mayıs 2010 tarihlerinde dünyanın en popüler motor akrobasisi etkinliklerinden Dünya Akrobatik Motosiklet Şampiyonası’na, Roma ve Berlin gibi dünya şehirlerinin ardından ev sahipliği yapıyor. Türkiye- Suriye sınırı Akçakale Sınır Kapısı’nda karşılıklı kurulacak rampalar üzerinden atlayarak resmi açılışı gerçekleştirecek olan sporcular, 3 gün süreyle akrobasi gösterileriyle izleyenlere nefes kesen şovlar sunacaklar.


Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından Şanlıurfa’ya gelen motosiklet tutkunları, Dünya Akrobatik Motosiklet Şampiyonası’nda benzersiz bir akrobasi gösterisine tanıklık edecek.



Dünya Akrobatik Motosiklet Şampiyonası, akrobasi motorkrosçuların, 13 Mayıs Perşembe günü Türkiye- Suriye sınırındaki geçiş noktası Akçakale Kapısı’nın her iki sınır hattına karşılıklı kurulacak rampalardan atlayacak olan sporcular, iki ülke arasında barış köprüsü kuracak.


Şölen havasında gerçekleşecek “Sınır Atlayışı”nın yanı sıra, şampiyonun tüm müsabakaları 3 gün süreyle, 28 dilde 64 ülkede naklen yayınlanacak.


Şampiyona’nın 3 üncü ayağını oluşturan Şanlıurfa’daki 5 ve 6’ıncı etaplara, 7 ülkeden 11 sporcu katılıyor. Serbest stilde “en yüksek” ve “en uzun” atlayış kategorilerinde kıyasıya mücadele edecek sporcular, 11 metre ile Mathieu Rebeaud’un elinde bulunduğu rekoru egale etmeye çalışacak.


Şampiyona, Özcan Deniz ve Murat Dalkılıç Konserleri ile renkleniyor

Dünya Akrobatik Motosiklet Şampiyonası ile 60 bin kişiyi ağırlayacak olan Şanlıurfa’da konuklar, kentin doyumsuz lezzetlerini tatma fırsatı bulurken,  Özcan Deniz ve Murat Dalkılıç Konserleri’yle benzersiz bir müzik ziyafeti de yaşayacak.


Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan: “ Şanlıurfa, bölgenin çekim merkezi ve ‘merkez ili’ oldu”

Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan organizasyonla ilgili değerlendirmesinde, Şanlıurfa’yı tarih ve kültürel zenginliklerinin yan sıra sportif aktivitelerle de bölgenin çekim merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.


Anadolu’yu ve Ortadoğu’yu birleştiren manevi ve kültürel değerlerin Şanlıurfa’da buluştuğunu söyleyen Vali Okutan, Dünya Akrobatik Motosiklet Şampiyonası’ndaki ‘Sınır Atlayışı”nın da bu değerlerle kurulan köprünün sembolü olduğunu belirtti.


Okutan “Son yıllarda güney komşularımız ve özellikle de Suriye ile ilişkilerimizde bahar rüzgarları esiyor; ilişkilerimizin, kalıcı dostluklara dönüşmüş olmasının memnuniyetini taşıyoruz. Şanlıurfa, ev sahiplikleri ve misafirperverliğiyle, farklılıkları ortak değere dönüştürebilen bir barış ve huzur kenti olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Dünya Akrobatik Motosiklet Şampiyonası ile ağırlayacağımız dünyanın dört bir yanından gelen binlerce misafirimiz, kentimiz ve bölgemiz için birer elçi oluyor. Ayrıca bu özel etkinlikle, kentimizin ve Türkiye’mizin güzelliklerini 28 dilde, 64 ülkeye ulaştırabiliyoruz. ”diye konuştu.


Biletlerin Suriye’de de satışa sunulduğu Dünya Akrobatik Motosiklet Şampiyonası’na,  Suriye’nin önemli şehirleri Rakka, Halep, Haseki ve Hama’dan 15 bin kişi katılıyor. Suriye, Şanlıurfa ve çevresindeki illerin yanı sıra, Türkiye’nin dört bin yanından kente gelen motosiklet tutkunlarını konuk etmeye hazır olan Şanlıurfalılar, iki günde 60 bin ziyaretçiyi ağırlayacak. 


Dünya Akrobatik Motosiklet Şampiyonası hakkında

Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından bu yıl 10 uncusu düzenlenen ve “The NIGHT of the JUMPs” adıyla anılan özel müsabaka ile skorların belirlendiği Dünya Akrobatik Motosiklet Şampiyonası, dünyanın önde gelen şehirlerinin ardından bu yıl Şanlıurfa’da sürüyor. Uluslar arası motor sürüş stillerinin kusursuz buluşmasını yansıtan, özel ışıklandırmalar ile  şov niteliğinde gerçekleşen şampiyona, Şanlıurfa’daki 3 üncü ayak ile tamamlanacak olan 5 ve 6’ıncı  turların ardından, İspanya’da devam edecek.


Sporcular

1.Libor Podmol (CZE)

2.Jose Miralles (ESP)

3.Brice Izzo (FRA)

4.Brody Wilson (USA)

5.Massimo Bianconcini (ITA)

6.Petr Pilat (CZE)

7.Alastair Sayer (BOT)

8.Lukas Weis (GER)

9.Hannes Ackermann (GER)

10.Fabian Bauersachs (GER)

11.David Rinaldo (FRA)


FIM Freestyle MX World Championship 2010 Programı

13.02.2010    Berlin/GER - Round 1
14.02.2010    Berlin/GER - Round 2
24.04.2010    Basel/SUI - Round 3
25.04.2010    Basel/SUI - Round 4
15.05.2010    Sanliurfa/TUR - Round 5
16.05.2010    Sanliurfa/TUR - Round 6
28.05.2010    Spain - Round 7 (tbc.)
29.05.2010    Spain - Round 8 (tbc.)
09.10.2010    Cologne/GER - Round 9
23.10.2010    Riga/LAT - Round 10    
26.11.2010    Austria - Round 11 (tbc.)
27.11.2010    Austria - Round 12 (tbc.)
04.12.2010    Fortalesa/BRA - Round 13 (tbc.)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24