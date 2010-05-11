Türkiye-Suriye Sınırında Nefes Kesen Atlayış

T24-

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından Şanlıurfa’ya gelen motosiklet tutkunları, Dünya Akrobatik Motosiklet Şampiyonası’nda benzersiz bir akrobasi gösterisine tanıklık edecek.Dünya Akrobatik Motosiklet Şampiyonası, akrobasi motorkrosçuların, 13 Mayıs Perşembe günü Türkiye- Suriye sınırındaki geçiş noktası Akçakale Kapısı’nın her iki sınır hattına karşılıklı kurulacak rampalardan atlayacak olan sporcular, iki ülke arasında barış köprüsü kuracak.



Şölen havasında gerçekleşecek “Sınır Atlayışı”nın yanı sıra, şampiyonun tüm müsabakaları 3 gün süreyle, 28 dilde 64 ülkede naklen yayınlanacak.



Şampiyona’nın 3 üncü ayağını oluşturan Şanlıurfa’daki 5 ve 6’ıncı etaplara, 7 ülkeden 11 sporcu katılıyor. Serbest stilde “en yüksek” ve “en uzun” atlayış kategorilerinde kıyasıya mücadele edecek sporcular, 11 metre ile Mathieu Rebeaud’un elinde bulunduğu rekoru egale etmeye çalışacak.



Şampiyona, Özcan Deniz ve Murat Dalkılıç Konserleri ile renkleniyor

Dünya Akrobatik Motosiklet Şampiyonası ile 60 bin kişiyi ağırlayacak olan Şanlıurfa’da konuklar, kentin doyumsuz lezzetlerini tatma fırsatı bulurken, Özcan Deniz ve Murat Dalkılıç Konserleri’yle benzersiz bir müzik ziyafeti de yaşayacak.



Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan: “ Şanlıurfa, bölgenin çekim merkezi ve ‘merkez ili’ oldu”

Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan organizasyonla ilgili değerlendirmesinde, Şanlıu rfa’yı tarih ve kültürel zenginliklerinin yan sıra sportif aktivitelerle de bölgenin çekim merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.



Anadolu’yu ve Ortadoğu’yu birleştiren manevi ve kültürel değerlerin Şanlıurfa’da buluştuğunu söyleyen Vali Okutan, Dünya Akrobatik Motosiklet Şampiyonası’ndaki ‘Sınır Atlayışı”nın da bu değerlerle kurulan köprünün sembolü olduğunu belirtti.



Okutan “Son yıllarda güney komşularımız ve özellikle de Suriye ile ilişkilerimizde bahar rüzgarları esiyor; ilişkilerimizin, kalıcı dostluklara dönüşmüş olmasının memnuniyetini taşıyoruz. Şanlıurfa, ev sahiplikleri ve misafirperverliğiyle, farklılıkları ortak değere dönüştürebilen bir barış ve huzur kenti olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Dünya Akrobatik Motosiklet Şampiyonası ile ağırlayacağımız dünyanın dört bir yanından gelen binlerce misafirimiz, kentimiz ve bölgemiz için birer elçi oluyor. Ayrıca bu özel etkinlikle, kentimizin ve Türkiye’mizin güzelliklerini 28 dilde, 64 ülkeye ulaştırabiliyoruz. ”diye konuştu.





Biletlerin Suriye’de de satışa sunulduğu Dünya Akrobatik Motosiklet Şampiyonası’na, Suriye’nin önemli şehirleri Rakka, Halep, Haseki ve Hama’dan 15 bin kişi katılıyor. Suriye, Şanlıurfa ve çevresindeki illerin yanı sıra, Türkiye’nin dört bin yanından kente gelen motosiklet tutkunlarını konuk etmeye hazır olan Şanlıurfalılar, iki günde 60 bin ziyaretçiyi ağırlayacak.





Dünya Akrobatik Motosiklet Şampiyonası hakkında

Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından bu yıl 10 uncusu düzenlenen ve “The NIGHT of the JUMPs” adıyla anılan özel müsabaka ile skorların belirlendiği Dünya Akrobatik Motosiklet Şampiyonası, dünyanın önde gelen şehirlerinin ardından bu yıl Şanlıurfa’da sürüyor. Uluslar arası motor sürüş stillerinin kusursuz buluşmasını yansıtan, özel ışıklandırmalar ile şov niteliğinde gerçekleşen şampiyona, Şanlıurfa’daki 3 üncü ayak ile tamamlanacak olan 5 ve 6’ıncı turların ardından, İspanya’da devam edecek.



Sporcular



1.Libor Podmol (CZE)



2.Jose Miralles (ESP)



3.Brice Izzo (FRA)



4.Brody Wilson (USA)



5.Massimo Bianconcini (ITA)



6.Petr Pilat (CZE)



7.Alastair Sayer (BOT)



8.Lukas Weis (GER)



9.Hannes Ackermann (GER)



10.Fabian Bauersachs (GER)



11.David Rinaldo (FRA)



FIM Freestyle MX World Championship 2010 Programı



13.02.2010 Berlin/GER - Round 1

14.02.2010 Berlin/GER - Round 2

24.04.2010 Basel/SUI - Round 3

25.04.2010 Basel/SUI - Round 4

15.05.2010 Sanliurfa/TUR - Round 5

16.05.2010 Sanliurfa/TUR - Round 6

28.05.2010 Spain - Round 7 (tbc.)

29.05.2010 Spain - Round 8 (tbc.)

09.10.2010 Cologne/GER - Round 9

23.10.2010 Riga/LAT - Round 10

26.11.2010 Austria - Round 11 (tbc.)

27.11.2010 Austria - Round 12 (tbc.)

04.12.2010 Fortalesa/BRA - Round 13 (tbc.)