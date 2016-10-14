Türkiye-Suriye sınırında bomba yüklü araçla saldırı; en az 15 ölü!

Türkiye-Suriye sınırında bir patlama meydana geldi. Patlamada yaralananların Suriye'den Kilis'e getirildiği bildirildi. Saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti.
Azez'de bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Suriye'nin Halep kentinin kuzeyindeki Azez ilçesinde bomba yüklü araç infilak etti.
Halep'e bağlı Azez ilçesinin kuzeyindeki Nedim petrol istasyonu yakınlarındaki saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Bazı yaralılar Türkiye'deki hastanelere gönderildi.