T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye-Suriye sınırında bomba yüklü araçla saldırı; en az 15 ölü!

Yaralananların Kilis’e getirildiği bildirildi

14 Ekim 2016 02:19

Türkiye-Suriye sınırında bir patlama meydana geldi. Patlamada yaralananların Suriye'den Kilis'e getirildiği bildirildi. Saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Azez'de bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyindeki Azez ilçesinde bomba yüklü araç infilak etti.

Halep'e bağlı Azez ilçesinin kuzeyindeki Nedim petrol istasyonu yakınlarındaki saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Bazı yaralılar Türkiye'deki hastanelere gönderildi.

ETİKETLER

Türkiyesuriyepatlamasınır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24