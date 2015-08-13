Türkiye-Suriye sınırına 3 metrelik duvar

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Suriye sınırına, 2 metre genişlik 3 metre yükseklikteki 7 tonluk seyyar bloklar kullanılarak duvar örülmeye başlandı.
Hatay Valiliği ve 2. Hudut Alay Komutanlığı, sınırda yer alan Reyhanlı'ya Bükülmez Mahallesi karşısındaki Atme kasabası sınırına duvar örülmesini kararlaştırdı.
Radikal'da yer alan habere göre, son dönemlerde yaşanan olaylar nedeniyle, Suriye sınırında alınan güvenlik önlemleri de artırılacağı aktarıldı.
Geçtiğimiz günlerde alt yapısı tamamlanan çalışmalar sonunda, tırlarla getirilen dev beton bloklar, vinç yardımıyla sınıra dizilmeye başlandı.
Beton bloklar 2 metre genişliğinde, 3 metre uzunluğunda ve 7 ton ağırlığında olacak. Bloklar, sınır boyunca 8 kilometre döşenecek ve duvar kısa sürede tamamlanacak.
Güvenlik güçleri, sınırdaki güvenlik önlemlerini arttırmak adına, Yayladağı ilçesindeki Suriye sınırına da 2 metrelik akordiyon duvar örmüştü.