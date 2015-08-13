T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye-Suriye sınırına 3 metrelik duvar

Beton bloklar 2 metre genişliğinde 3 metre yükseliğinde 7 ton ağırlığında olacak

13 Ağustos 2015 19:09

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Suriye sınırına, 2 metre genişlik 3 metre yükseklikteki 7 tonluk seyyar bloklar kullanılarak duvar örülmeye başlandı.

Hatay Valiliği ve 2. Hudut Alay Komutanlığı, sınırda yer alan Reyhanlı'ya Bükülmez Mahallesi karşısındaki Atme kasabası sınırına duvar örülmesini kararlaştırdı.

Radikal'da yer alan habere göre, son dönemlerde yaşanan olaylar nedeniyle, Suriye sınırında alınan güvenlik önlemleri de artırılacağı aktarıldı.

Geçtiğimiz günlerde alt yapısı tamamlanan çalışmalar sonunda, tırlarla getirilen dev beton bloklar, vinç yardımıyla sınıra dizilmeye başlandı.

Beton bloklar 2 metre genişliğinde, 3 metre uzunluğunda ve 7 ton ağırlığında olacak. Bloklar, sınır boyunca 8 kilometre döşenecek ve duvar kısa sürede tamamlanacak.
 

Güvenlik güçleri, sınırdaki güvenlik önlemlerini arttırmak adına, Yayladağı ilçesindeki Suriye sınırına da 2 metrelik akordiyon duvar örmüştü.

ETİKETLER

hatayduvarsuriyeterörhaberyüksekmetreağırlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24