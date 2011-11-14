T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Türkiye Suriye sınırına tampon bölge kuracak'

Türkiye'nin, Suriye sınırına beş kilometrelik bir tampon bölge kurmaya hazır olduğu ileri sürüldü.

14 Kasım 2011 02:00

T24 - Türkiye'nin, Suriye sınırına beş kilometrelik bir tampon bölge kurmaya hazır olduğu ileri sürüldü.


Londra'da yayımlanan Eş-Şark El-Avsat gazetesi, Suriyeli muhaliflerin dün Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile görüşmelerinde, Suriye'deki sivillerin nasıl korunabileceğinin ele alındığını yazdı.


Gazeteye göre, Türkiye sınırında 5 kilometrelik bir tampon bölge oluşturabileceğini belirtirken, Suriyeli muhaliflerin tampon bölgenin 30 kilometre olmasını istediği belirtildi.


Arap gazetesi, Davutoğlu'nun, Fas'ta bu hafta yapılacak Türk-Arap Forumu'nda, Arap mevkidaşlarıyla bu konuyu görüşeceğini de öne sürdü.


Eş Şark El-Avsat'a konuşan Cumhurbaşkanı Gül'ün danışmanı Erşad Hürmüzlü ise Arap Birliği'nin Suriye'nin üyeliğini askıya aldığına işaret etti.



'Diplomatik ilişkiler kesilmeyecek'


Arap desteğin ardından benzer bir tavrı uluslararası toplumun da göstermesi halinde, tampon bölgenin oluşturulmasının mümkün olduğunu söyledi.


Hürmüzlü, amacın Suriye'deki sivillerin korunması olduğunu kaydetti. Buna karşın Şam ile diplomatik ilişkilerin kesilmeyeceğini ve büyükelçinin de çekilmeyeceğini söyledi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24