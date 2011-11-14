'Türkiye Suriye sınırına tampon bölge kuracak'

T24 - Türkiye'nin, Suriye sınırına beş kilometrelik bir tampon bölge kurmaya hazır olduğu ileri sürüldü.



Londra'da yayımlanan Eş-Şark El-Avsat gazetesi, Suriyeli muhaliflerin dün Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile görüşmelerinde, Suriye'deki sivillerin nasıl korunabileceğinin ele alındığını yazdı.



Gazeteye göre, Türkiye sınırında 5 kilometrelik bir tampon bölge oluşturabileceğini belirtirken, Suriyeli muhaliflerin tampon bölgenin 30 kilometre olmasını istediği belirtildi.



Arap gazetesi, Davutoğlu'nun, Fas'ta bu hafta yapılacak Türk-Arap Forumu'nda, Arap mevkidaşlarıyla bu konuyu görüşeceğini de öne sürdü.



Eş Şark El-Avsat'a konuşan Cumhurbaşkanı Gül'ün danışmanı Erşad Hürmüzlü ise Arap Birliği'nin Suriye'nin üyeliğini askıya aldığına işaret etti.

'Diplomatik ilişkiler kesilmeyecek'



Arap desteğin ardından benzer bir tavrı uluslararası toplumun da göstermesi halinde, tampon bölgenin oluşturulmasının mümkün olduğunu söyledi.



Hürmüzlü, amacın Suriye'deki sivillerin korunması olduğunu kaydetti. Buna karşın Şam ile diplomatik ilişkilerin kesilmeyeceğini ve büyükelçinin de çekilmeyeceğini söyledi.