Türkiye: Suriye rejimi Fırat Kalkanı'na katılan muhalifleri hedef aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, 'Fırat Kalkanı' operasyonu kapsamında Suriye'nin kuzeyinde ilerleyen muhaliflerin IŞİD'e karşı çatışırken havadan hedef alındığı belirtildi.

TSK açıklamasında "Suriye rejimine ait olduğu değerlendirilen helikopterden varil bombası atıldı" dendi.

İki muhalifin hayatını kaybettiği, beş muhalifin ise yaralandığı belirtiliyor.

Varil bombası saldırısının Mare ve El Bab arasında kalan köylerden Tel Madik ve Tel Cican yakınlarında gerçekleştiği ifade edildi.

'Fırat Kalkanı' operasyonunda yer alan Özgür Suriye Ordusu güçleri, dün her iki köyü de IŞİD'in elinden aldıklarını duyurmuşlardı.

Türkiye destekli muhalif gruplar, El Rai'nin IŞİD'den alınmasının ardından El Bab'a ilerlemeye başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Fırat Kalkanı' operasyonunun El Bab'a kadar genişlemesi gerektiğini, Türkiye'nin sınır güvenliği için bu ilerlemenin büyük önem taşıdığını ifade etmişti.

Henüz Şam yönetiminden olayla ilgili bir açıklama gelmiş değil.

Saldırının Suriye ordusu tarafından gerçekleştirildiği teyit edilirse, yaklaşık iki buçuk ay önce başlatılan 'Fırat Kalkanı' operasyonu kapsamında Suriye ordusunun ilk kez Türkiye destekli muhalifleri hedef aldığı anlamına gelecek.