-Türkiye Suriye konusunda olumlu rol oynuyor WASHINGTON (A.A) - 10.11.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığının Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jeffrey Feltman, Türkiye'nin ''Suriye'deki rejime baskı oluşturmada aşırı derecede önemli ve olumlu bir rol oynadığını'' söyledi. Feltman, Senato Dış İlişkiler Komitesi Yakın Doğu ve Güney ve Orta Asya İşleri Alt Komitesinde düzenlenen Suriye konulu oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı. Oturuma başkanlık eden Senatör Bob Casey'nin, Türkiye'nin Suriye konusundaki rolüne ilişkin sorusu üzerine Feltman, Suriye'de Esad ailesinin, kendi bakış açılarına göre, dış politikadaki başarılarından birinin, Türkiye ile ilişkilerde 1998 yılından bu yana katettikleri ilerleme ve yakınlaşma olduğuna dikkati çekti. Türkiye ile Suriye'nin bir yıl önce yakın dostluk ilişkisi içinde olduğunu hatırlatan Feltman, ''Suriye'nin perspektifinden baktığınızda, aralarında ekonomik, siyasi ve diplomatik bağlar geliştirmişlerdi ve çok olumlu bir ilişkiye sahiptiler. Ancak bu ilişki şu anda bozulmuş durumda. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına baktığınızda, (bu ilişkilerde) neler olduğunu görebilirsiniz'' diye konuştu. Feltman, Türkiye'nin birkaç alanda önemli rol oynadığına değinerek, bunlardan ilkinin, Suriyeli mültecilere Türk topraklarında sığınma imkanı verilmesi olduğunu belirtti. Feltman, Türkiye'nin şu anda 7 bin 500 ila 8 bin mülteciyi barındırdığını ve onları, kaçtıkları Esad rejiminin acımasızlıklarından koruduğunu kaydetti.