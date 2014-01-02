Türkiye-Suriye hava sahasında gerginlik



Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye-Suriye hudut bölgesinde hava muharebe devriye görevi yapan iki F-16 uçağına Suriye'de konuşlu füze sistemleri tarafından, tacizde bulunulduğunu bildirdi.

Genelkurmay'ın internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye-Suriye hudut bölgesinde "Hava Muharebe Devriye Görevi" icra eden iki adet F-16 uçağımız, Suriye'ye ait bir adet SU-24 uçağının sınırımıza doğru yaklaşması üzerine bölgeye yönlendirilmiş, ancak söz konusu hava aracı, sınırımıza beş deniz mili kala geri dönerek bölgeden uzaklaşmıştır.

Türkiye-Suriye hudut bölgesinde “Hava Muharebe Devriye Görevi” icra etmekte olan iki adet F-16 uçaklarımıza, Suriye’de konuşlu füze sistemlerii tarafından, Hatay üzerinde toplam beş dakika 10 saniye süre ile 8 kez radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunulmuştur.

Dört adet F-16 ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edilmiştir."