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Spor

TÜRKİYE SÜPER LİG'DE İZMİR (A.A)

19 Haziran 2011 22:58

-TÜRKİYE SÜPER LİG'DE İZMİR (A.A) - 19.06.2011 - İzmir'deki Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası 1. Lig yarışlarında ilk üç sırayı alan Türkiye, Yunanistan ve Norveç Süper Lig'e yükselirken Slovenya ve Hırvatistan 1. Lig'e veda etti. Atatürk Stadı'nda iki gün boyunca yapılan 40 yarış sonunda 329 puan toplayan Türkiye, mücadeleyi birinci sırada tamamlarken, Yunanistan 307,5 puanla ikinci ve Norveç 290 puanla üçüncü oldu. Bu üç ekibin Süper Lig'e yükseldiği mücadelede en az puan alan iki ülke Slovenya ve Hırvatistan, 2. Lig'e düştü. 40 yarış sonunda ülkelerin topladığı puanlar ve sıralamaları şöyle: Ülke                Puan -----               -----  1. Türkiye           329   2. Yunanistan        307,5   3. Norveç            290   4. Romanya           282,5   5. Hollanda          278   6. Macaristan        265   7. İsviçre           251,5   8. Finlandiya        248   9. Belçika           245,5  10. İrlanda           224,5  11. Slovenya          200,5  12. Hırvatistan       178

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