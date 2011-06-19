-TÜRKİYE SÜPER LİG'DE İZMİR (A.A) - 19.06.2011 - İzmir'deki Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası 1. Lig yarışlarında ilk üç sırayı alan Türkiye, Yunanistan ve Norveç Süper Lig'e yükselirken Slovenya ve Hırvatistan 1. Lig'e veda etti. Atatürk Stadı'nda iki gün boyunca yapılan 40 yarış sonunda 329 puan toplayan Türkiye, mücadeleyi birinci sırada tamamlarken, Yunanistan 307,5 puanla ikinci ve Norveç 290 puanla üçüncü oldu. Bu üç ekibin Süper Lig'e yükseldiği mücadelede en az puan alan iki ülke Slovenya ve Hırvatistan, 2. Lig'e düştü. 40 yarış sonunda ülkelerin topladığı puanlar ve sıralamaları şöyle: Ülke Puan ----- ----- 1. Türkiye 329 2. Yunanistan 307,5 3. Norveç 290 4. Romanya 282,5 5. Hollanda 278 6. Macaristan 265 7. İsviçre 251,5 8. Finlandiya 248 9. Belçika 245,5 10. İrlanda 224,5 11. Slovenya 200,5 12. Hırvatistan 178