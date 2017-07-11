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Spor

Türkiye Süper Lig'de fikstür belli oldu; ilk derbi ne zaman?

Yılın ilk derbisi Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak

11 Temmuz 2017 18:59

Türkiye Süper Ligi 2017-18 İlhan Cavcav Sezonu'nun fikstürü belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan kura çekimi ile yeni sezonun fikstürü belirlendi. Süper Lig'in yeni sezonu, 11 Ağustos'ta başlayıp, 20 Mayıs'ta sona erecek.

1. Hafta

Galatasaray-Kayserispor
Akhisar Belediye-Sivasspor
Beşiktaş-Antalyaspor
Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor
Alanyaspor-Kasımpaşa
Başakşehir-Bursaspor
Gençlerbirliği-Karabük
Trabzonspor-Konyaspor
Göztepe-Fenerbahçe

Derbi tarihleri

2. Hafta

Fenerbahçe-Trabzonspor

6. Hafta

Fenerbahçe-Beşiktaş

7. Hafta

Beşiktaş-Trabzonspor

9. Hafta 

Galatasaray-Fenerbahçe

10. Hafta

Trabzonspor-Galatasaray

14. Hafta

Beşiktaş-Galatasaray

Fikstürün tamamına buradan ulaşılabilir.

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