Türkiye Süper Lig'de fikstür belli oldu; ilk derbi ne zaman?

Türkiye Süper Ligi 2017-18 İlhan Cavcav Sezonu'nun fikstürü belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan kura çekimi ile yeni sezonun fikstürü belirlendi. Süper Lig'in yeni sezonu, 11 Ağustos'ta başlayıp, 20 Mayıs'ta sona erecek.
1. Hafta
Galatasaray-Kayserispor
Akhisar Belediye-Sivasspor
Beşiktaş-Antalyaspor
Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor
Alanyaspor-Kasımpaşa
Başakşehir-Bursaspor
Gençlerbirliği-Karabük
Trabzonspor-Konyaspor
Göztepe-Fenerbahçe
Derbi tarihleri
2. Hafta
Fenerbahçe-Trabzonspor
6. Hafta
Fenerbahçe-Beşiktaş
7. Hafta
Beşiktaş-Trabzonspor
9. Hafta
Galatasaray-Fenerbahçe
10. Hafta
Trabzonspor-Galatasaray
14. Hafta
Beşiktaş-Galatasaray
Fikstürün tamamına buradan ulaşılabilir.