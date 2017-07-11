Türkiye Süper Lig'de fikstür belli oldu; ilk derbi ne zaman?

Türkiye Süper Ligi 2017-18 İlhan Cavcav Sezonu'nun fikstürü belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan kura çekimi ile yeni sezonun fikstürü belirlendi. Süper Lig'in yeni sezonu, 11 Ağustos'ta başlayıp, 20 Mayıs'ta sona erecek.

1. Hafta

Galatasaray-Kayserispor

Akhisar Belediye-Sivasspor

Beşiktaş-Antalyaspor

Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor

Alanyaspor-Kasımpaşa

Başakşehir-Bursaspor

Gençlerbirliği-Karabük

Trabzonspor-Konyaspor

Göztepe-Fenerbahçe

Derbi tarihleri

2. Hafta

Fenerbahçe-Trabzonspor

6. Hafta

Fenerbahçe-Beşiktaş

7. Hafta

Beşiktaş-Trabzonspor

9. Hafta

Galatasaray-Fenerbahçe

10. Hafta

Trabzonspor-Galatasaray

14. Hafta

Beşiktaş-Galatasaray

Fikstürün tamamına buradan ulaşılabilir.