Türkiye Süleymaniye'ye uçuş yasağını uzattı

Türkiye, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin geçen yıl düzenlediği bağımsızlık referandumundan sonra Süleymaniye’deki uluslararası havalimanına başlattığı uçuş yasağını uzattı.

Uluslararası Süleymaniye Havalimanı Müdürü Tahir Abdullah, uçuş yasağının 24 Aralık’a kadar uzatıldığını söyledi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin 25 Eylül 2017’de düzenlediği bağımsızlık referandumuna karşı çıkan Ankara, bir yaptırım adımı olarak Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına uçuşları durdurmuştu.

Uluslararası Erbil Havalimanı’ndan Türkiye’ye uçuşlar bir süre sonra başlatılsa da, Uluslararası Süleymaniye Havalimanı’ndan Türkiye’ye hâlâ uçuş yapılmıyor.