Türkiye, sualtı kültür mirasının korunmasında öncü ülke

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- DÜNYADA ilk kez su altı kültür mirasının dalıcıların katkısıyla korunmasına yönelik eğitim programı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve UNESCO işbirliği ile başlatılacak. Sualtı kültür mirasının bu şekilde korunmasında öncü ülke olacak Türkiye\'de ilk eğitim, ekim ayında Antalya\'nın Kemer ilçesinde başlayacak.

Uluslararası Sitler ve Anıtlar Konseyi (ICOMOS) Sualtı Kültür Mirası Komisyonu Genel Sekreteri Doç. Dr. Hakan Öniz, Türkiye\'nin 8500 kilometrelik kıyı şeridiyle dünyanın en önemli kültürel miras değerlerini barındırdığını hatırlatarak, bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması için de korunması gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve UNESCO işbirliğiyle bir eğitim programı başlatılacağını kaydeden Doç. Dr. Öniz, bunun dünyada ilk kez Türkiye\'de uygulanacak sualtı kültür mirasının korunması eğitim programı olacağını kaydetti.

\'ESERLERİ KURUMA BİLDİRMELERİ GEREKTİĞİNİ ÖĞRENECEKLER\'

Eğitim programı sayesinde denizin derinliklerindeki kültürel mirasın bizzat dalış yapan dalıcılar eliyle korunmaya başlayacağını aktaran Doç. Dr. Öniz, şunları kaydetti:

“Sualtı arkeolojisi akademisyenlerinin, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu kanalıyla Türkiye\'deki tüm balık adam eğitmenlerine vereceği bu eğitim ücretsiz. Eğitimde Türkiye\'de bir grup sualtı arkeolojisi akademisyeninin hazırlamış olduğu program uygulanacak. Bu sayede dalıcılar, denizin altında karşılaştıkları eserleri 2863 sayılı yasa gereği 3 gün içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na, ilgili müzelere, eğer yakında müze yoksa, kaymakamlıklara ve hatta muhtarlıklara kadar bildirmeleri gerektiğini öğrenecek.\"

\'SU ALTI ENVANTERİ ÇIKARILMIŞ OLACAK\'

Böylelikle tüm dalıcıların denizin altındaki eserlerin korunmasına katkı sağlayacağına dikkat çeken Doç. Dr. Öniz, “Bir taraftan sualtı kültür mirasımızı korurken, diğer taraftan denizlerin altında sualtı araştırmacılarının henüz ulaşamadığı kültürel mirasın bir envanterinin çıkarılmasın katkıda bulunmuş olacaklar\" dedi.

SERTİFİKASI OLMAYAN DALAMAYACAK

İki günlük eğitim sonunda verilecek bu sertifikaya sahip olmayan tecrübeli dalıcıların bir üst sertifikaya geçemeyeceğini belirten Doç. Dr. Öniz, şunları kaydetti:

“Bu sertifika olmadan dalıcılar 2 yıldız düzeyine ulaşamayacak. Temel dalış eğitiminden sonra balık adamlığı devam ettirmek isteyen herkes, önce sualtı kültür mirası eğitim programına katılacak ve sertifikasını alıp ilerleyebilecek. Böylelikle Türkiye\'de mutlaka her dalışta bir tecrübeli dalıcının olduğu gerçeğinden yola çıkarsak, bundan sonra yapılacak olan her dalış, sualtı kültür mirasının ne olduğunu ve neden korunması gerektiğini bilen dalıcıların varlığıyla yapılmış olacak. Eğitimden geçen bu dalıcılar, denizin altında sualtı kültür mirasıyla karşılaşıldığında ihbar etmelerinin zorunlu olduğunu ve nasıl ihbar edilmesi gerektiğini öğrenecek\" diye konuştu.

İLK EĞİTİM PROGRAMI ANTALYA\'DA BAŞLAYACAK

İlk eğitim programının ekim ayında Antalya\'nın Kemer ilçesinde başlayacağını, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek programlarda bu alanda kendisinin de dahil olduğu akademisyenlerin görev alacağını kaydeden Doç. Dr. Öniz, Türkiye\'nin bu konudaki çalışmasının önemini bir kez daha vurguladı. Doç. Dr. Öniz, “Böylelikle 8500 kilometrelik kıyı şeridinde sualtı kültür mirasını koruyan ilk ülke Türkiye olacak. Program Dünya Sualtı Federasyonu tarafından 6 dile çevrilerek bütün dünyada uygulanmaya başlayacak\" dedi.

FOTOĞRAFLI