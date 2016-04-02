Türkiye, Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda finalde

Güney Afrika'nın, Cape Town kentinde devam eden CMAS 19. Dünya Sualtı Hokeyi Şampiyonası'nda, gruptan lider olarak çıkan Sualtı Hokeyi Milli Takımı, dün İngiltere Milli Takımı karşısında 2 oyuncu kalarak, yarı final maçını 3-2 kazanmayı başardı. Bugün Türkiye saati ile 17.15’te Avustralya ile final maçı başladı.

İngiltere ile yarı final maçı yapan Sualtı Hokeyi A Milli Takımımız 2-1 üstün durumdayken son 1 dakikada verilen cezalar ile 4 sporcumuz oyun dışı kaldı. Bu fırsatı değerlendiren İngilizler 2-2 beraberliği yakaladı. Son 55 saniye 2 kişi oynayan milli takım, karşılaşmayı 3-2 kazanarak, hokey tarihinin en başarılı maçıyla finale adlarını yazdırdılar.

Beraberlik golünden sonra, maçın bitmesine 29 saniye kala oyun tekrar başladığında 6 İngilize karşı 2 kişi mücadele etmeye devam eden takım, müthiş bir performans ile son saniyelerde 3. golü attı. 3-2’lik skor ile finale çıkan milli takım bugün (02.04.2016 tarihinde) Türkiye saati ile 17.15’te Avustralya ile final maçı başladı.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, eşsiz bir mücadele örneği sergileyen milli takım sporcularını azmi ve kararlılığından dolayı kutlayarak, finalde de aynı başarıyı göstereceklerine olan inancının tam olduğunu söyledi.