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TÜRKİYE, STOCKHOLM'DEKİ TERÖR EYLEMLERİNİ KINADI ANKARA (A.A)

12 Aralık 2010 20:34

-TÜRKİYE, STOCKHOLM'DEKİ TERÖR EYLEMLERİNİ KINADI ANKARA (A.A) - 12.12.2010 - Türkiye, İsveç'in başkenti Stockholm'de dün düzenlenen terör eylemlerini kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ankara'nın, 11 Aralık 2010'da düzenlenen terör saldırılarını esefle kınadığı belirtilerek, terörizmin acımasız yüzünü bir kez daha gösteren saldırılarda yaralananlara acil şifa dilendiği kaydedildi. Açıklamada, masum insanların hayatlarına kasteden terör eylemlerinin amacı ne olursa olsun kabul edilemez olduğunu bugüne kadar savunmuş ve terörizmle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayagelmiş Türkiye'nin, dost İsveç halkı ve İsveç hükümetiyle bu zor günlerde dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

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