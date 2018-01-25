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Dünya

Türkiye sözünü tutmasaydı bu gün sığınmacılar Avrupa'yı zorluyordu

Ender Duruel / Brüksel, 25 Ocak (DHA) - Brüksel’de Avrupa Parlamentosu'nda konferanslara katılan ve resmi temaslarda bulunan Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye sözünü tutmasaydı bu gün sığınmacılar Avrupa’yı z

25 Ocak 2018 20:35

Ender Duruel / Brüksel, 25 Ocak (DHA) - Brüksel’de Avrupa Parlamentosu\'nda konferanslara katılan ve resmi temaslarda bulunan Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada \"Türkiye sözünü tutmasaydı bu gün sığınmacılar Avrupa’yı zorluyordu\" dedi. 
Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin “Avrupa Birliğinde önemli görüşmelerde bulunduk, olumlu geçti görüşmelerimiz. AB’de bize göre çok yavaş, onlara göre çok hızlı çalışan bir sistemleri var. Eğer o gün Türkiye sözünde durmasaydı geri kabul anlaşması imzalanmasaydı, günde 70 bin kişi Ege denizi üzerinden Avrupa’ya gidiyordu, bugün bu rakam 70’e düştü. O gün Türkiye sözünü tutmamış olsaydı, bu gün iki buçuk milyon sığınmacı Avrupa sınırlarında, Avrupa’yı zorluyor olurdu. Nasıl güvenli bir ülke olduğumuzu, nasıl sözümüzün arkasında durduğumuzu gösteren bir duruştur bu. Her şeye rağmen sözümüzde durduk ve sığınmacıların Avrupa\'ya yasa dışı yollardan gitmelerini engelledik. Muhataplarımızın da gereğini yapmasını bekliyoruz. Artık birlikte ne yapabiliriz diyen bir kıta var. AB ile Türkiye\'nin birbirine çok ihtiyacı var. Türkiye, Avrupa Birliği , Avrupa Birliği de Türkiye\'siz olmaz” dedi. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü: 
- Genel görüntüler 
- Başkan Fatma Şahin konuşması.

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