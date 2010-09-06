'Türkiye soykırımı tanıyacak'

T24- Ermenistan'daki bir kültür festivaline katılan Gerard Depardieu, soykırım iddialarına destek verdi.

Gerard Depardieu, Ankara'nın, "çekinerek" de olsa, soykırımı tanımak için çalışma başlattığını söyledi.

Depardieu, "Politikaya bulaşmak istemiyorum ama soykırımı tanıma konusunun bazı ülkeler tarafından Türkiye'nin önüne konulduğunu biliyorum" dedi.

Fransız aktör, Türkiye'nin soykırımı tanıması için kültürün araç olarak kullanılmasını önerdi.

Depardieu, Erivan ziyareti sırasında Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'la da biraraya geldi.