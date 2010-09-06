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Dünya

'Türkiye soykırımı tanıyacak'

Ermeni soykırımı iddialarına destek veren ünlü Fransız aktör Gerard Depardieu, Türkiye'nin "Soykırımı tanıma çalışması başlattığını"

06 Eylül 2010 03:00

T24- Ermenistan'daki bir kültür festivaline katılan Gerard Depardieu, soykırım iddialarına destek verdi.

Gerard Depardieu, Ankara'nın, "çekinerek" de olsa, soykırımı tanımak için çalışma başlattığını söyledi.

Depardieu, "Politikaya bulaşmak istemiyorum ama soykırımı tanıma konusunun bazı ülkeler tarafından Türkiye'nin önüne konulduğunu biliyorum" dedi.

Fransız aktör, Türkiye'nin soykırımı tanıması için kültürün araç olarak kullanılmasını önerdi.

Depardieu, Erivan ziyareti sırasında Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'la da biraraya geldi.

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