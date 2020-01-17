Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı, 28. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES), 30’ncu yaşına girerken, üye sayısını artırdı. 28. Olağan Genel Kurulu'nda tarihinin en yüksek üye kabulünü gerçekleştiren TÜSES’e 23 yeni üye katıldı. Genel Kurulda yapılan seçim sonrasında, TÜSES Başkanlığına Celal Korkut Yıldırım yeniden getirildi.

Yapılan seçimle TÜSES Yönetim Kurulu şu üyelerden oluştu: Celal Yıldırım (Başkan), Prof. Gazi Zorer (Genel Sekreter), Dursun Bulut (Sayman), Adil Demirci, Cemal Tamer Altunay, Prof. Erhan Doğan, Murat Ersoy, Sevgi Uçan Çubukçu, Prof. Şule Kut. TÜSES Yedek Yönetim Kurulu üyeliklerine de Ali Gürlek, Bahar Yalçın, Mebuse Tekay, Sevda Yüzbaşıoğlu ve Seyfi Erbaş seçildi.

Genel Kurulda aralarında önceki dönemlerde görev yapan TÜSES Başkanları Prof. Korel Göymen, Prof. Burhan Şenatalar, Mehmet Ural ve Altan Ertürk’ün yanı sıra CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu, HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu, CHP eski Milletvekili Enis Tütüncü, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, DİSK eski Başkanı ve CHP eski Milletvekili Süleyman Çelebi, KONDA Araştırma Kurucusu Tarhan Erdem gibi isimler de yer aldı.

“Katılımcı demokrasiye bağlıyız”

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan TÜSES Yönetim Kurulu Başkanı Celal Korkut Yıldırım TÜSES’in bu yıl 30’uncu kuruluş yıldönümünü kutlayacağını hatırlattı ve şunları dile getirdi:

“30 yılı geride bırakan vakfımızı bugün de güçlü kılan kuşkusuz onun kuruluş felsefesinde yatan çağdaş, çoğulcu, katılımcı bir demokrasi düşüncesine olan sıkı bağlılıktır. Son yıllarda hızla ilerleyen sağ popülist dalga, bütün dünyada demokrasilerin zayıflamasına yol açtı. Bu süreci tersine çevirmek için popülizme kendini kaptırmamış, gelişmeyi insan ve toplum merkezli bir anlayışla sürdürmeyi amaçlayan yeni fikirlere, programlara, yeni toplumsal siyasi birlikteliklere ve kuşkusuz ki bizim gibi yüzünü hep demokrasiye, çoğulculuğa, hukukun üstünlüğüne, eşitliğe ve sosyal adalete çevirmiş sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç var.”

“Seçim değil sistem sorunumuz var”

Genel Kurulda söz alan Prof. Burhan Şenatalar da, demokrat sivil düşünce kuruluşlarının vakıfların hukuksuzluğun önünde önemli bir bariyer olabileceğini belirtti. Şenatalar, yargı bağımsızlığının geri kazanılması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması için birlik çağrısı yaptı.

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da içinden geçtiğimiz süreçte derneklerin ve bileşenlerinin giderek daha fazla önem arz ettiğini kaydetti. Türkiye’de bugün sadece seçim odaklı yapılan tartışmaların kısır kaldığını belirten Kaboğlu, “Bizim seçim değil, sistem sorunumuz var. İktidar değil, anayasa sorunumuz var. Hangi aday değil, ne tür bir anayasa istiyoruz sorusuna odaklanmalıyız” dedi.

HPD Milletvekili Erol Katırcıoğlu ise TÜSES’in Türkiye’deki düşünce kuruluşları arasında özel bir yeri olduğunu kaydederek, tarihi mirasın özellikle içinden geçilen bu dönemde çok anlamlı olduğunu belirtti ve “TÜSES gibi kurumlar siyasi tartışmalarda referans olmalı” dedi.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ise konuşmasında, geçmişte TÜSES yönetiminde yer aldığını anımsatarak, “Bu kurumdaki düşünce üretiminin değerini ve kurumun entelektüel kapasitesinin zenginliğini çok yakından biliyorum” dedi ve şunları ekledi:

“TÜSES gibi sadece bilimsel bilgiye dayanan düşünce kuruluşlarının üretimlerinden, yerel yönetimlerin ve siyasetin üst mekanizmalarının kazanacağı, yararlanacağı çok şey var. Yerelde ve genelde demokrasinin gelişimi ancak çokseslilik ve düşünsel kapasitenin artmasıyla mümkün olacaktır.”