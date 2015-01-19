Türkiye, son 5 yılda internette 126 milyar lira harcadı

İnternet üzerinden son 5 yılda yaklaşık 126 milyar liralık alışveriş yapıldı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2010 yılında 12,9 milyar lira olan internet aracılığıyla alışverişin hacmi, 2011 yılında 18,7 milyar lira, 2012 yılında 25,2 milyar lira, 2013 yılında 34,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın ekim ayı itibarıyle de 34,7 milyar liraya ulaşan internetten alışverişin, son 5 yıllık dönemdeki toplam tutarı ise yaklaşık 126,1 milyar lira oldu.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Orhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl sektörün bir önceki yıla göre yüzde 30'a yakın büyüdüğünü ifade ederek, e-ticaret alanının hala yeni girişim ve yatırımlara aç olduğunu söyledi.

Orhun, Türkiye'de e-ticareti kullananların sayısının her geçen gün arttığını dile getirerek, "Geçen sene için koyulan 10 milyon müşteri hedefi aşıldı. Bizim için internet bankacılığı kullanıcı sayısı önemli bir hedefti. Memnuniyetle söyleyebilirim ki artık 12 milyonu aşkın e-ticaret kullanıcımızla bu sayıyı yakaladık" diye konuştu.

- "Bölgemizde öncü ülkeyiz"

Türkiye'yi, e-ticaret konusunda gelişmiş ülkelerle karşılaştıran Orhun, "Türkiye'de onlinealışveriş yapanlar, toplam internet kullanıcı sayısının üçte birine ulaştı. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bu oranın çok yakında üçte ikilere çıkacağını tahmin ediyoruz. Türkiye, ABD e-ticaret pazarını 5-6 yıllık bir gecikme ile izliyor. Buna karşın büyüme hızımızın ABD ve Avrupa pazarlarının çok üzerinde olduğu düşünülürse bunun tahmin ettiğimizden de önce gerçekleşmesi mümkün. Ayrıca Türkiye e-ticarette bölge ülkeleri arasında öncü ülke ve rol modeli olarak öne çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Orhun, Türkiye'de yüzde 2'ler civarında olan e-ticaretin toplam perakendeye oranının gelişmiş ülkelerdeki gibi yüzde 10'lara yaklaşacağını düşündüğünü ifade ederek, sektöre verilecek her desteğin büyüme hızını olumlu etkileyeceğini belirtti.

- "Taksit sınırlamasının etkisini hissettik"

Kredi kartıyla alışverişlerde taksit sayısının sınırlandırılmasının sektöre etkilerine ilişkin de görüşlerini paylaşan Orhun, perakende sektörünün bir kolu olarak düzenlemenin etkilerini ciddi olarak hissettiklerini dile getirdi. Orhun, taksitli alışverişin, Türkiye'nin önemli bir gerçeği olduğuna işaret ederek, "Bu konuda yapılan radikal sınırlamalar, ilgili alt kırılımlarda önemli negatif etkiler yaratabiliyor. Ancak ne olursa olsun, e-ticaret her zaman en uygun kampanya vefiyatların bulunduğu bir sektör" dedi.

Sektörün 2015 yılından beklentilerini de anlatan Orhun, Türkiye'nin e-ticaret konusunda bugüne kadar çok önemli yol katettiğini söyledi.

Büyüme hızı ve müşteri sayısının 12 milyonu aşmasının Türkiye'de piyasanın daha büyük bir potansiyeli bulunduğunun göstergesi olduğunu belirten Orhun, e-ticaretin gerçek potansiyeline ulaşması için yıllık 100 milyon lira ciro yapan firma sayısının hızla artırılması gerektiğini ifade etti.