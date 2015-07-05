Türkiye son 10 yılda tarım alanlarının yüzde 10'unu kaybetti

Türkiye, son 10 yılda ekilen ve dikilen tarım alanlarının yaklaşık yüzde 10'unu, çayır ve meralarla toplam tarım alanlarının da yüzde 6,4'ünü kaybetti.

Türkiye son 10 yılda ekilen ve dikilen tarım alanlarının yaklaşık yüzde 10'unu, çayır ve mera alanlarıyla toplam tarım alanlarının ise yüzde 6,4'ünü kaybetti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2014 sonu itibarıyla Türkiye'de ekilen ve dikilen tarım alanı 23 milyon 943 bin hektar, çayır ve mera arazileriyle toplam tarım alanı da 38 milyon 560 bin hektar olarak belirlendi.

Tarım alanlarının yüzde 40,9'unu tahıllar ve diğer bitkisel ürünleri, yüzde 10,6'sını nadasa bırakılan tarımtoprakları, yüzde 2'sini sebze bahçeleri, yüzde 0,01'ini süs bitkileri, yüzde 8,4'ünü meyveler, içecek ve baharat bitkileri, yüzde 38'ini de çayır ve meralar oluşturdu.

2004 yılı ile kıyaslandığında 10 yılda toplam tarım alanının yüzde 6,4, yani 2 milyon 650 bin hektar azaldığı görüldü. 2004 yılında Türkiye'nin toplam tarım alanı 41 milyon 210 bin hektar idi.

En fazla kayıp tahıl alanlarında

10 yılda en fazla tarım alanı kaybı tahıllar ve diğer bitkisel ürün alanlarında gerçekleşti. 2004 yılında 17 milyon 962 bin hektar olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin alanı 2014 yılında 15 milyon 789 bin hektar alana geriledi.

2004'te 895 bin hektar olan sebze bahçeleri alanı 804 bin hektara gerilerken, 14 milyon 617 bin hektar olan çayır ve mera arazi miktarında bir değişiklik olmadı. 10 yıl önce 2 milyon 780 bin hektar düzeyinde olan meyveler, içecekler ve bitkileri alanı ise 3 milyon 238 bin hektara çıktı.

'Tarımı önceliklendirmeliyiz'

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, AA muhabirine, kentlerin büyümesi, miras yoluyla tarımarazilerinin bölünmesi, verimli araziler üzerine sanayileşmenin artması ve göç nedeniyle tarımarazilerinin yok olduğunu söyledi.

Tarımın ekonomi içindeki payının da yüzde 12'den yüzde 8'lere kadar düştüğüne işaret eden Çandır, "Söylemde hepimiz tarımı stratejik bir sektör olarak kabul ediyoruz ama uygulamada bunun karşılığını görmüyoruz. Tarım sektörü yeterince değerlendirilemiyor" dedi.

Çandır, "Toprak yapımız, insan gücümüz ve iklimimizi göz önünde bulundurarak tarımı önceliklendirmeliyiz ve örgütlenmeden depolamaya, satışa kadar organizasyonları yapılandırmalıyız. Yurtdışındaki organizasyonları kesip kopyalayıp buraya yapıştırmamız da mümkün değil, kendimize özgü çözümler üretmemiz lazım" diye konuştu.

Antalya'da 10 yılda 267 bin dekar tarım alanı yok oldu

Antalya'da da son 10 yılda yaklaşık 267 bin dekar tarım alanının kaybolduğunu dile getiren Çandır, bu toprakların büyük bölümünün turizm nedeniyle yok olduğunu söyledi.

İnsafsızca yapılan inşaatların devam ettiğini anlatan Çandır, "Antalya aslında söylendiği gibi toprakları verimli olsa da çok geniş topraklara sahip değil. Yüzölçümünün ancak yüzde 21'i tarım toprağıydı, son verilerle bu yüzde 18'e kadar düştü. Dağların eteğinden 10 kilometrelik bir bantta tarım toprağımız var, bu toprakların çok iyi korunması gerekiyor" dedi.

İnşaatla gelişmenin Antalya için ileride büyük tehlikeler barındırdığına dikkati çeken Çandır, Türkiye'nin özellikle kış döneminde sebze üretiminin yüzde 80-90'ının Antalya'dan karşılandığını, dolayısıyla bölgedeki tarım alanlarının çok önemsenmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de tarım alanları 2004 ve 2014 yıllarında karşılaştırmalı olarak şöyle: