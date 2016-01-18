Türkiye, Somali'ye askeri eğitim üssü kuruyor

Türkiye, stratejik öneme sahip olduğu belirtilen Afrika ülkesi Somali’ye Meclis Savunma Komisyonu’nda kabul edilen Somali ile Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması sayesinde askeri eğitim üssü kurabileceği bildirildi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre Türkiye, 'Afrika Boynuzu'nda olması nedeniyle stratejik öneme sahip ancak radikal dinci El Şebab örgütü ve Aden Körfezi’ndeki korsanlar nedeniyle bölgenin en riskli ülkesi olan Somali’ye “Askeri Eğitim Üssü” kuracak. Bu üs, Türkiye’nin Katar’da kurduğu ve Kasım 2015’ten itibaren ortak tatbikatlar yapmaya başladığı üsten sonra yabancı bir ülkedeki askeri nitelikli ikinci Türk üssü olacak. Hürriyet’e bilgi veren askeri kaynaklar, Meclis Savunma Komisyonu’nda kabul edilen Somali ile Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması’nın, Türkiye’nin Somali’ye askeri eğitim imkanı verdiğini doğruladılar.

20 Kişilik ekip gitti

Türkiye bu kapsamda, BM’nin onay verdiği yaklaşık 10 bin Somalili askeri eğitecek. Bunun için askeri akademi ve lisenin bulunduğu başkent Mogadişu’da oldukça büyük bir eğitim üssünün kurulması planlanıyor. Bu üssün kurulması çalışmalarına destek vermek ve planlamak için 20 kişilik bir Türk askeri heyetin Somali’de olduğu bildirildi. İlgili anlaşmanın Meclis Genel Kurulu’nda onaylanmasından sonra Türk Askeri Eğitim Üssü’nün faaliyete geçmesi bekleniyor.

200 eğitmen gidecek

Askeri kaynaklar bir aksilik olmadığı takdirde eğitim üssünün yaz sonu-sonbahar başı faaliyete geçebileceğini söylediler. Üssün açılmasıyla birlikte Somali’ye 200 kadar eğitmen asker ile bunların korunmasında görev yapacak ve sayısı henüz belli olmayan askerlerin gönderileceği belirtildi.

Türkiye, El Şebab örgütünün hedefinde

Somali’deki El Kaide bağlantılı El Şebab örgütü, 2014 Şubat’ında yaptığı açıklamada Müslüman halkın en büyük düşmanı olarak “NATO ve onun parçası olan Türkiye’yi” hedef göstermişti. Temmuz 2013’de El Şebab, Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği’ne bombalı saldırı düzenlemiş, saldırıda Türk özel harekat polisi Sinan Yılmaz şehit olurken, üç polis de yaralanmıştı.