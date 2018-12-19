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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı: Taksiciler için bir standart getirilsin

Taksicilere yönelik şikayetleri değerlendiren Apaydın, taksicilerin hepsinin aynı kefeye konmaması gerektiğini vurguladı

19 Aralık 2018 14:20

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, son dönemde taksicilere yönelik artan şikayetlere dikkat çeken bir yazılı açıklama yaptı.  Apaydın, "Taksiciler için bir standart getirilsin, kiracılık usulü kaldırılsın, aracını kullanmayan satsın, bu mesleği bıraksın istiyoruz." ifadesini kullandı.

Taksicilerin hepsinin aynı kefeye konulmaması gerektiğini vurgulayan Apaydın, şunları belirtti:

"Bildiğiniz gibi taksi kiralama şirketleri var. O taksileri kiraya verenler 3 günlük, 5 günlük kiralıyorlar, aynı "rent a car" gibi çalışıyorlar. Bu araçlar kimliği belli olmayan kişilere kiralanıyor. Bunların içinde sarhoşu, uyuşturucu madde kullananı, tacizcisi, çok beyefendi olanı da var. O kiraya veren kişi bunlara çok bakmıyor. Esnaf ve sanatkara, özellikle taksicilere sıkıntı yaşatan kişiler bunlar. Taksiciler için bir standart getirilsin, kiracılık usulü kaldırılsın, aracını kullanmayan satsın, bu mesleği bıraksın istiyoruz."

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