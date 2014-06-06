Türkiye, Sisi'nin yemin törenine davet edilmedi

Mısır’da Cumhurbaşkanı seçilen darbe lideri Abdülfettah El Sisi’nin yemin törenine Türkiye’nin davet edilmediği ortaya çıktı.

Haaretz gazetesi, Sisi’nin göreve başlaması dolayısıyla önümüzdeki Pazar günü Kahire’de yapılacak olan yemin törenine sadece Türkiye, İsrail, Katar ve Suriye liderlerinin davet edilmediğini duyurdu.

Gazete, bu gelişmenin, Sisi’nin, yemin törenini, darbeden sonra arasının açıldığı Başbakan Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife es-Sani ile arasını düzeltmek için bir vesile olarak kullanmaya niyeti olmadığı anlamına geldiğini kaydetti.

Haaretz’e göre, Mısır’ın yeni liderinin en büyük sürprizi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi törene davet etmesi oldu.