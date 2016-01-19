"Türkiye, Sisi ile barış hazırlığında" iddiası: Mursi idam edilmeyecek

Ankara ve Kahire arasında bir mutabakat hazırlandığı, Türkiye'nin darbe ile yönetime gelen Sisi'yi tanıyacağı iddia edildi. Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberinde yer alan iddiya göre, Mısır bunun karşılığında Müslüman Kardeşler’e verilen idam kararlarını uygulamayacak.

Suudi Arabistan’ın uzun süredir Ankara-Kahire arasında bir mutabakat metni için yaptığı çalışmalarda son aşamaya yaklaşıldığı öne sürüldü. Üzerinde çalışılan mutabakata göre; Türkiye, ‘Sisi yönetimini tanıyacak’, Mısır da ‘Başta Mursi olmak üzere İhvan yöneticilerini idam etmeyecek.’ Barış arayışının diğer ayaklarında ise Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail var.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle devam ediyor:

"Türkiye’ye gelebilir"

Rusya’nın uçağını düşürmesinin ardından bölgedeki etkinliği kısıtlanan Dışişleri Bakanlığı, dış politikadaki tıkanıklığı aşmak için ‘barışma süreci’ne hız verdi. Bunun son adımını Mısır oluşturdu. Suudi Arabistan’ın arabuluculuğunda başlatılan görüşmelerde yazılı bir mutabakat üzerinde çalışılıyor. Üzerinde çalışılan metne göre, Türkiye’nin Sisi yönetimini tanıması karşılığında, başta Mursi ve Müslüman kardeşler üyelerine yönelik idam kararları uygulanmayacak. Barışma kararlarının diğer ayaklarında ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail var. Mutabakat Nisan ayına kadar sağlanırsa, Mısır Devlet Başkanı Sisi’nin İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) toplantısına katılmak için Nisan’da Türkiye’ye de gelmesi de gündemde.

"BAE ile sessiz barış"

İran’ı tehdit olarak algılayan ve başta nükleer anlaşma ile Batı ile ilişkilerini düzeltmesinden kaygı duyan Suudi Arabistan, bölgede Sünni-Müttefik arayışlarını hızlandırdı. Ankara da 3 ülke ile ilişkilerini düzeltmek için harekete geçti.

Ankara’nın müttefik arayışının ve Suudi arabuluculuğunun ilk adımını BAE oluşturdu. İki ülke ilişkileri, Mısır’daki yönetim değişikliği sırasında Sisi’ye karşı Erdoğan’ın ‘darbeci’ diyerek aldığı tavra tepki göstermesi nedeniyle bozulmuş, BAE de 2013’ten bu yana Ankara’ya büyükelçisini ‘hastalık’ gerekçesiyle göndermemişti. Sağlık problemleri nedeniyle Ankara’da bulunmayan Büyükelçi, geçtiğimiz günlerde yeni bir göreve atanırken, BAE’nin Ankara’ya yeni bir büyükelçi atamaya hazırlandığı öğrenildi. Sessiz barışın en somut adımını ise BAE Dışişleri Bakanı’nın Sultanahmet saldırısından sonra meslektaşı Çavuşoğlu’na açtığı telefon oluşturdu.

"Hedef tanınma"

Türkiye, 2013’te Sünni blokta en önemli destekçisi olarak gördüğü Mısır’daki yönetim değişikliğini Batı’dan farklı olarak ‘darbe’ diye tanımlamış ve Sisi’yi de tanımamıştı. Karşılıklı olarak temsil düzeyi ise büyükelçiden ‘maslahatgüzar’ düzeyine düşürülmüştü. Ancak Kahire ve Ankara, maslahatgüzarın seviyesini karşılıklı olarak son 6 ay içerisinde yükseltti. Kıdem olarak büyükelçi olmaya yakın isimler başkentlerde göreve başladı. Suudi Arabistan’da Kral Selman’ın koltuğa oturmasının ardından da bu adımlar hızlandı. Eğer bu arabuluculuk sonuç verirse, İİT’nin Dönem Başkanlığı’nı Mısır’dan Nisan ayında İstanbul’da yapılacak zirvede teslim alacak olan Türkiye, Sisi’yi de ağırlayacak.