Türkiye-Sırbistan savunma sanayi işbirliği

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Türkiye'nin Balkan ülkeleri arasındaki ikili ve çok taraflı işbirliğindeki önemli rolüne özel bir dikkat gösterdiğini belirterek, "Türkiye için Sırbistan ikili ilişkilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi gereken Balkan ülkeleri arasında en başta gelenidir" dedi.



Sırbistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Dragan Sutanovac, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ü makamında ziyaret etti.



Gönül tarafından bakanlıkta askeri törenle karşılanan Sutanovac, törenin ardından Milli Savunma Bakanlığı Şeref Defteri'ni imzaladı.



Milli Savunma Bakanı Gönül, baş başa görüşmenin ardından imzalanacak, "Savunma Sanayi Alanında İşbirliği Kapsamında Mübadele Edilen Gizlilik Dereceli Bilgi ve Malzemenin Karşılıklı Korunması Anlaşması" öncesinde düzenlenen ortak basın toplantısında, Balkanların Türk dış politikasında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.



Türk ve Balkan ülkeleri arasında tarihi bağlar mevcut olduğuna işaret eden Gönül, "Türkiye'de bir çok Balkan kökenli vatandaşımız, aynı zamanda Balkan ülkelerinde de Türk kökenli insan yaşamaktadır. Ayrıca bölge ile köklü ekonomik ve siyasal bağlarımız kadar, kültürel ve insani bağlarımız da mevcuttur. Dolayısıyla, Balkanlarla kader birliğimiz vardır" diye konuştu.



"Türkiye'nin, Balkan ülkeleri arasındaki ikili ve çok taraflı işbirliğindeki önemli rolüne özel bir dikkat sarf etmektedir. Türkiye için Sırbistan, ikili ilişkilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi gereken Balkan ülkeleri arasında en başta gelenidir" diyen Gönül, şöyle devam etti:



"İki ülke arasında ortak sınır olmasa da Sırbistan'ı komşu olarak görüyoruz. Sırbistan'ın Balkanların geleceğinde önemli bir rolü ve sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Umarız ki Sırbistan yakın bir tarihte Avrupa güvenlik ve savunma politikasının bir parçası olacaktır. Türkiye'nin uluslararası organizasyonlar içerisindeki işbirliği hususundaki yaklaşımı bilinmektedir. Bu kapsamda, Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliğine seçilmesi konusunda Sırbistan'ın vermiş olduğu destek Türkiye için çok önemli ve anlamlıdır. BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği esnasında Türkiye bölgesel ve uluslararası konulara özel bir önem verecektir. Balkanlar da bu hususların içerisinde yer alacaktır. Sırbistan ile her alanda işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli hukuki alt yapının tamamlanması meyanında bugün önemli bir adım atılacaktır. Türkiye ile Sırbistan arasında 19 Ağustos 2004 tarihinde imzalanan savunma sanayi işbirliği anlaşması iki ülke arasında yürütülen savunma sanayi işbirliği faaliyetlerinde hukuki bir zemin oluşturmuştur. Buna göre, savunma sanayi işbirliği faaliyetlerinde güvenliğin sağlanması anmacıyla iki ülke arasında 'Savunma Sanayi Alanında İşbirliği Kapsamında Mübadele Edilen Gizlilik Dereceli Bilgi ve Malzemenin Karşılıklı Korunması Anlaşması" imzalanmasına yönelik bakanlıklarımızın özverili ve gayretli çalışmaları sonucunda anlaşmanın imzalanması aşamasına bugün gelinmiş olmaktadır."



Gönül, "anlaşmanın iki ülke arasında savunma sanayi konusunda yürütülecek projelerin ve bu projeler kapsamında mübadele edilecek ya da ortaklaşa üretilecek gizlilik dereceli bilgi ve malzemenin güvenliğinin sağlanmasına temel teşkil edeceğini" vurguladı.



Konuk bakan



Sırbistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Dragan Sutanovac da konuşmasında, Türkiye'yi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



İki ülke devlet başkanları ve savunma bakanları arasında gerçekleşen temasların bundan sonraki dönemde faaliyetlerin yoğun bir şekilde süreceğinin işareti olarak algılanması gerektiğini anlatan Sutanovac, "Türkiye ile stratejik ilişkiler geliştirilmesi konusunda kararlıyız ve bu alanda daha yapılacak çok iş var" dedi.



Ziyaretin iki ülke arasında zaten iyi olan ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacı taşıdığına dikkati çeken Sutanovac, şunları kaydetti:



"Bu anlaşmanın imzalanmasıyla savunma sanayi alanında yapılacak çalışmalar ortaklaşacak. Özellikle askeri eğitim konularında... Bu arada Türkiye'de eğitim gören subaylarımız için teşekkür etmek istiyorum. Eylül ayında ülkemde gerçekleştirilecek Airshow programında ülkenizden de heyet görmek bizi memnun edecektir. Sadece iş alanında yapılan işbirliklerini yeterli görmüyoruz. Savunma sanayi alanında işbirliği için kendi adımıza kararlı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sanıyorum, bu anlaşmanın sonuçlarını önümüzdeki yıl almaya başlayacağız."



Konuşmaların ardından, iki bakan, "Savunma Sanayi Alanında İşbirliği Kapsamında Mübadele Edilen Gizlilik Dereceli Bilgi ve Malzemenin Karşılıklı Korunması Anlaşması"nı imzaladı.

