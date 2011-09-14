-Türkiye sıralamada 3'üncü İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye 1 altın ve 1 bronz madalya aldı. Şampiyonanın ikinci gününde grekoromen stil 60, 84 ve 120 kilo müsabakaları tamamlandı. Türkiye ikinci günde 120 kiloda Rıza Kayaalp ile altın, 84 kiloda Nazmi Avluca ile bronz madalya kazandı. Şampiyonada, grekoromen stilde 2. gün sonu Türkiye'nin madalya sayısı 3'e yükseldi. Şampiyonanın 2. günde kilolarında dereceye giren sporcular şöyle: 60 kilo: 1- Haji Omid Noroozi (İran), 2- Almat Kebispageyev (Kazakistan), 3- Zour Kuramagomedov (Rusya), 3- Ivo Angelov Serafimov (Bulgaristan) 84 kilo: 1- Alim Selimau (Belarus), 2- Damian Janikowski (Polonya), 3- Nazmi Avluca, 3- Rami Antero Hietaniemi (Finlandiya) 120 kilo: 1- Rıza Kayaalp (TÜRKİYE), 2- Mijain Lopez Nunez (Küba), 3- Nurmakhan Tinaliyev (Kazakistan), 3- Basir Asgari Darzi Babacanzadeh (İran)