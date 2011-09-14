Türkiye sınırında tehlikeli operasyon

T24 - Suriye ordusundan zırhlı kıtaların Türkiye sınırı yakınlarında operasyon düzenlediği bildirildi.



Suriye’deki insan hakları eylemcileri, yüzlerce askerin onlarca zırhlı askeri araç ve güvenlik güçleri ile Devlet Başkanı Beşşar Esad’a bağlı silahlı kişileri taşıyan otobüslerle, Cebel El Zaviye bölgesinde operasyon yaptığını söyledi.



Eylemciler, bölgeye giriş çıkışları ve iletişim hatlarını kesen askerlerin, daha sonra buradaki kasabalar ve 10 köyde ağır silahlarla rasgele ateş açtığını ifade etti.



Suriyeli askerler sınırdaki çadırları yaktı iddiası



Suriye’deki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgeye de toplananların kurduğu çadırların Suriyeli askerler tarafından yakıldığı iddia edildi. Askerlerin tacizi yüzünden kaçan 60 Suriyeli, Türkiye’ye sığındı.



Hatay’ın Yayladağı İlçesi’ne bağlı Güveççi Köyü’nün karşı tarafındaki ormanlık arazi içine çadır kurup olaylardan kaçmaya çalışan Suriyeliler, burada kendi askerlerinin saldırısına uğradı. İddiaya göre, Suriyeli askerler, buradaki çadırlar ve araçları ateşe verdi. Çadırlardan yükselen dumanlar Türkiye’den görülürken, çadırlarda yaşayanlardan 60 Suriyeli, Yayladağı’na kaçtı. Suriyeliler, ilçede Kızılay tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi.



Suriye askerlerinden kaçarak Türkiye’ye sığınan Arif Feydo, "Sabah saatlerinde çadırlara zırhlı araçlarla gelen askerler, çadırlar ve araçları ateşe verdi. Biz de 60 kişi ile birlikte sınırı geçip Türkiye’ye sığındık. Askerler eşyamızı yağlamayıp, kaçtılar. Askerler sınıra yakın bölgedeki bir evi de yaktı" dedi.







