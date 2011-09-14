T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye sınırında tehlikeli operasyon

Suriye ordusundan zırhlı kıtaların Türkiye sınırı yakınlarında operasyon düzenlediği bildirildi...

14 Eylül 2011 03:00

T24 - Suriye ordusundan zırhlı kıtaların Türkiye sınırı yakınlarında operasyon düzenlediği bildirildi.

Suriye’deki insan hakları eylemcileri, yüzlerce askerin onlarca zırhlı askeri araç ve güvenlik güçleri ile Devlet Başkanı Beşşar Esad’a bağlı silahlı kişileri taşıyan otobüslerle, Cebel El Zaviye bölgesinde operasyon yaptığını söyledi.

Eylemciler, bölgeye giriş çıkışları ve iletişim hatlarını kesen askerlerin, daha sonra buradaki kasabalar ve 10 köyde ağır silahlarla rasgele ateş açtığını ifade etti.

Suriyeli askerler sınırdaki çadırları yaktı iddiası

Suriye’deki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgeye de toplananların kurduğu çadırların Suriyeli askerler tarafından yakıldığı iddia edildi. Askerlerin tacizi yüzünden kaçan 60 Suriyeli, Türkiye’ye sığındı.

Hatay’ın Yayladağı İlçesi’ne bağlı Güveççi Köyü’nün karşı tarafındaki ormanlık arazi içine çadır kurup olaylardan kaçmaya çalışan Suriyeliler, burada kendi askerlerinin saldırısına uğradı. İddiaya göre, Suriyeli askerler, buradaki çadırlar ve araçları ateşe verdi. Çadırlardan yükselen dumanlar Türkiye’den görülürken, çadırlarda yaşayanlardan 60 Suriyeli, Yayladağı’na kaçtı. Suriyeliler, ilçede Kızılay tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi.

Suriye askerlerinden kaçarak Türkiye’ye sığınan Arif Feydo, "Sabah saatlerinde çadırlara zırhlı araçlarla gelen askerler, çadırlar ve araçları ateşe verdi. Biz de 60 kişi ile birlikte sınırı geçip Türkiye’ye sığındık. Askerler eşyamızı yağlamayıp, kaçtılar. Askerler sınıra yakın bölgedeki bir evi de yaktı" dedi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24